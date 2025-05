Ponte Tibetano Maierà-Grisolia: la consigliera regionale Mannarino (FdI) assicura pieno sostegno al progetto da record

CATANZARO – Un passo avanti decisivo per il ponte tibetano destinato a collegare Maierà e Grisolia, e a imporsi come il più lungo del suo genere a livello mondiale. Nella giornata di ieri, l’Assessorato al Turismo della Cittadella Regionale ha ospitato un incontro cruciale, presieduto dall’assessore Giovanni Calabrese, per discutere di questa infrastruttura strategica per l’intera Riviera dei Cedri. A sottolineare l’importanza e il supporto istituzionale all’opera, la significativa presenza dell’avvocato Sabrina Mannarino, consigliere regionale di Fratelli d’Italia.

La consigliera Mannarino ha infatti espresso la sua “piena disponibilità e massimo impegno per sostenere la realizzazione dell’opera”, un segnale forte che infonde ulteriore fiducia nel progetto. Il suo intervento è stato accolto con favore dai presenti, tra cui il sindaco di Maierà (Comune capofila), ing. Ivano Russo, con il capogruppo Diego Granata, e il sindaco di Grisolia, dottor Saverio Bellusci, accompagnato dall’architetto Giovanni Servidio, consigliere con delega ai Lavori pubblici, dal geometra Emilio Laino e dall’architetto Antonio Capalbo.

Il ponte non è solo una sfida ingegneristica, ma un tassello fondamentale nel percorso di valorizzazione della Valle dei Mulini e nel recupero dell’antico sentiero dei devoti a San Rocco da Montpellier. L’obiettivo è ambizioso: incrementare notevolmente il flusso turistico e contribuire alla destagionalizzazione dell’offerta lungo la Riviera dei Cedri, promuovendo un turismo esperienziale e sostenibile, in linea con il piano strategico del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

Il progetto gode già di un ampio consenso territoriale, essendo sostenuto attivamente dai Comuni di Diamante, Belvedere Marittimo, Verbicaro, Buonvicino, Scalea, Santa Domenica Talao, Santa Maria del Cedro, Orsomarso, e dalla Provincia di Cosenza. L’impegno confermato dalla consigliera Mannarino aggiunge un ulteriore, determinante, tassello politico-istituzionale per la concretizzazione di un’opera che promette di ridisegnare il futuro turistico della regione.