“Portami al Mare”: un viaggio tra diritti negati e speranze ritrovate

di Nicoletta Toselli

Domenica 9 febbraio 2025, alle ore 17:00, presso la Chiesa di San Vincenzo Martire a San Vincenzo La Costa (CS), si terrà la presentazione del libro “Portami al Mare” di Domenico Latino. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di San Vincenzo La Costa, con il patrocinio del Garante della Salute della Regione Calabria e la partecipazione della prof.ssa Anna Maria Stanganelli, attuale garante regionale.

Il libro racconta un viaggio intenso attraverso la Calabria, mettendo in luce le difficoltà che molte persone incontrano nell’accesso alla salute e ai servizi essenziali. Attraverso storie di vita, il testo denuncia le carenze del sistema sanitario regionale ma, allo stesso tempo, accende una luce di speranza sulle possibilità di cambiamento. Con le prefazioni di Rocco Bellantone e Monsignor Francesco Savino, e la postfazione di Luciano Gerardis, l’opera si propone come un importante strumento di sensibilizzazione.

L’immagine di copertina è emblematica: un’automobile diretta verso il mare con tre passeggeri, tra cui una persona in carrozzina, simbolo di un desiderio di libertà e di diritti da rivendicare. Un messaggio potente che richiama l’attenzione sull’importanza di garantire a tutti pari opportunità, indipendentemente dalle difficoltà.

L’evento rappresenterà un’occasione di riflessione e confronto, con l’obiettivo di sensibilizzare la comunità sulla necessità di migliorare il sistema sanitario e garantire il diritto alla salute per tutti. Un appuntamento da non perdere per chi crede nella tutela dei diritti e nella costruzione di una società più inclusiva.