Porto di Diamante, conclusa positivamente la conferenza dei servizi: verso l’appalto dei lavori dopo quarant’anni di attesa

DIAMANTE – Si è conclusa con esito positivo la conferenza dei servizi relativa al progetto del porto di Diamante. Un passaggio ritenuto decisivo dall’amministrazione comunale, che apre ora la strada alle procedure di gara per l’affidamento dei lavori di un’infrastruttura considerata strategica per lo sviluppo della città e dell’intero comprensorio della Riviera dei Cedri.

Ad annunciare il risultato è stato il sindaco, Achille Ordine, nel corso di una diretta sui social, esprimendo soddisfazione per il traguardo raggiunto al termine di un iter lungo e complesso.

«È stato un cammino non facile», ha dichiarato il primo cittadino, sottolineando come la conclusione positiva della conferenza dei servizi rappresenti un momento fondamentale per un’opera attesa dalla comunità da oltre quarant’anni. Secondo Ordine, il completamento dell’iter autorizzativo consentirà ora di avviare le procedure di appalto, avvicinando la realizzazione di un’infrastruttura destinata a favorire lo sviluppo economico, turistico e occupazionale del territorio.

Nel suo intervento il sindaco ha evidenziato il valore simbolico dell’opera per la città, definendola un progetto inseguito per decenni e oggi più vicino alla concreta realizzazione. «Non è semplice credere in qualcosa che a molti pare un’utopia, però questo risultato stravolge completamente e positivamente gli assetti, dando una grande consapevolezza e fiducia nella realizzazione di questa opera», ha affermato.

Ordine ha inoltre rivolto un ringraziamento al presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, e alla Giunta regionale per il sostegno assicurato al progetto. Un riconoscimento è stato espresso anche nei confronti dei dipartimenti regionali competenti, dei tecnici coinvolti nell’iter amministrativo – gli ingegneri Claudio Moroni, Francesco Tarsia, Roberto Luigi Ruffolo e il responsabile unico del procedimento, Cristian Scarcelli – per il lavoro svolto.

Il sindaco ha infine ringraziato il consigliere regionale Angelo Brutto, il professor Nicola Leone e il dirigente del Ministero dell’Ambiente Angelo Presta per il contributo fornito durante il percorso che ha portato al risultato odierno.

«Si tratta di un traguardo che non appartiene solo ad Achille Ordine e a questa amministrazione, ma a tutta Diamante e a tutti i diamantesi. È un risultato che dobbiamo continuare a portare avanti insieme, con unità e senso di responsabilità», ha concluso il sindaco.

Con la chiusura positiva della conferenza dei servizi, il progetto del porto compie così un passo decisivo verso la fase realizzativa, alimentando le aspettative di una comunità che da oltre quattro decenni attende la realizzazione di un’opera considerata strategica per il futuro della città.