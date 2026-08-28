Porto di Vibo Valentia Marina: pubblicato il bando per la demolizione dell’ex Civam

L’Autorità di Sistema Portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio accelera sul percorso di riqualificazione del porto di Vibo Valentia Marina e conferma il pieno rispetto del cronoprogramma pianificato per uno degli interventi più attesi dello scalo.

È stato pubblicato oggi il bando di gara per l’affidamento dei lavori di demolizione dell’ex Civam, un passaggio decisivo che apre la fase operativa di un progetto destinato a trasformare un’area oggi in stato di degrado in un nuovo spazio funzionale alle attività commerciali e logistiche del porto.

L’iter amministrativo è stato condotto con tempi particolarmente celeri.

Dopo l’approvazione del Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica nel mese di luglio e il decreto di approvazione del Progetto Esecutivo firmato dal presidente Paolo Piacenza lo scorso 10 agosto, l’Ente ha ora dato seguito a quanto annunciato con la pubblicazione della gara, con l’obiettivo di aggiudicare l’appalto e avviare il cantiere entro la prima metà di ottobre.

«La rapidità con cui stiamo portando avanti questo intervento dimostra la volontà dell’Autorità di trasformare la programmazione in risultati concreti dichiara il presidente dell’Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno meridionale e Ionio, Paolo Piacenza .

Rispettiamo gli impegni assunti e restituiamo al porto di Vibo Valentia Marina uno spazio strategico che contribuirà a rafforzarne la competitività, a migliorare l’efficienza operativa dello scalo e a creare nuove opportunità di sviluppo per il territorio».

L’appalto, del valore complessivo di 1.500.000 euro, prevede una durata di 180 giorni dalla consegna dei lavori. Potranno partecipare operatori economici in forma singola o associata, mentre il termine per la presentazione delle offerte è fissato alle ore 12:00 del 5 ottobre 2026.

Il progetto prevede la completa demolizione del vecchio capannone industriale dell’ex Civam e la successiva sistemazione dell’area mediante la realizzazione di nuovi piazzali destinati alla logistica portuale.

La nuova infrastruttura sorgerà in posizione strategica, in prossimità della banchina Bengasi, contribuendo a potenziarne l’operatività e a consolidare il ruolo del porto di Vibo Valentia Marina quale nodo a servizio delle attività commerciali e logistiche del territorio.

L’intervento rientra tra le opere previste dal Piano Operativo Triennale 2026-2028, adottato dal Comitato di Gestione il 18 giugno scorso, che delinea una strategia organica di sviluppo dello scalo vibonese attraverso investimenti destinati a migliorare l’efficienza delle infrastrutture portuali, innalzare i livelli di sicurezza della navigazione e rafforzare il rapporto tra il porto e il territorio.

A soli due mesi dall’inserimento dell’opera nella programmazione triennale dell’Ente, il progetto entra così nella fase conclusiva che precede l’apertura del cantiere, confermando la capacità dell’Autorità di Sistema portuale di rispettare tempi e obiettivi nella realizzazione degli interventi strategici previsti per il porto di Vibo Valentia Marina.

Per partecipare occorre collegarsi al sito https://www.portodigioiatauro.it/ ed accedere alla sezione Piattaforma Gare e Fornitori https://adspmtmi.tuttogare.it/index.php.

Mentre gli elaborati progettuali relativi all’affidamento dei lavori sono visionabili all’indirizzo link:

https://drive.google.com/drive/folders/1egv70yBZei_h0WA8ijOXNaBoA7Cvz3Ga?usp=sharing.