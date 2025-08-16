Poste Italiane su assegno di inclusione accreditato su Postepay
In merito alle difficoltà registrate in alcuni uffici postali, sul tema dell’assegno d’inclusione, Poste Italiane informa che gli interessati stanno ricevendo l’accredito della mensilità di agosto dell’ Assegno di Inclusione e del Contributo Straordinario del mese di luglio, previsto dal decreto legge approvato recentemente a beneficio dei cittadini.
Si precisa che l’accredito, per coloro che hanno maturato il diritto, avviene sulla carta già in proprio possesso, pertanto non è necessario recarsi presso gli uffici postali per attivare una nuova carta.
Per coloro, invece, che hanno già ritirato una nuova carta, gli accrediti avvengono su quest’ultima.
Poste Italiane si è prontamente attivata per far fronte alle esigenze dei cittadini, pertanto nell’arco della prossima settimana tutte le persone interessate riceveranno gli accrediti spettanti.