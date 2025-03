Praia a Mare accelera sulla transizione digitale: oltre 115mila euro dal PNRR

di Nicoletta Toselli

Il Comune di Praia a Mare compie un ulteriore passo avanti nella modernizzazione degli uffici grazie a un finanziamento di 115mila euro ottenuto attraverso la misura 1.2 del PNRR dedicata alla transizione digitale. Con questa nuova tranche, i fondi complessivi già acquisiti dall’Ente per la digitalizzazione ammontano a circa 362mila euro.

A guidare questo processo innovativo è l’assessore con delega alla Transizione Digitale, Elisa Selvaggi, che sottolinea l’importanza di questo investimento: “Da due anni questa Amministrazione ha intrapreso un percorso di digitalizzazione degli uffici, con un ritmo serrato e ambizioso, volto a costruire un Comune più moderno, più sicuro, più vicino ai cittadini e alle imprese”.

Con l’adozione di un sistema basato sul Cloud, ogni dato sensibile, atto e pratica viene ora salvato e protetto in remoto. Un passaggio cruciale per garantire sicurezza, accessibilità e tutela della privacy, evitando situazioni critiche come la perdita di dati verificatasi in passato a seguito di un incidente informatico. “I Comuni custodiscono una grande quantità di informazioni, spesso sensibili, relative al territorio, ai cittadini e ai servizi: un patrimonio essenziale per l’attività amministrativa”, spiega l’assessore Selvaggi.

Il sistema Cloud offre protezione contro attacchi informatici e guasti tecnici, assicurando la continuità del servizio e la possibilità di ripristinare i dati anche in situazioni di emergenza. “Gli Enti hanno il dovere di tutelare questo vasto patrimonio di dati sotto molti aspetti: dalla sicurezza del database e dello storage che lo ospita, all’accessibilità tramite apposite applicazioni di integrazione, fino alla protezione della privacy e alla salvaguardia delle informazioni”, aggiunge l’assessore.

Ma il processo di transizione digitale non si ferma qui. Sono già in fase di sviluppo tre nuovi progetti: la piattaforma “Cimitero web”, la digitalizzazione dei Piani di Protezione Civile e la revisione della toponomastica del territorio, che prevede l’acquisizione e la codifica delle vie e dei numeri civici in formato digitale. “Di questi temi parleremo più avanti”, conclude Selvaggi, anticipando ulteriori sviluppi verso un Comune sempre più efficiente e innovativo.