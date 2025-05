Praia a Mare: al via un ciclo di incontri per genitori consapevoli sul benessere dei bambini

Un’occasione di confronto, crescita e condivisione per tutti i genitori desiderosi di rafforzare il proprio ruolo educativo e promuovere il benessere psicofisico dei propri figli. Parte mercoledì 14 maggio a Praia a Mare il ciclo di incontri “Per genitori consapevoli”, tre appuntamenti gratuiti pensati per offrire strumenti pratici e supporto informativo alle famiglie con bambini dai 3 agli 11 anni.

Gli incontri si svolgeranno nella sede operativa di Praia a Mare, al Palazzo delle Esposizioni in via Leonardo da Vinci 5, ogni mercoledì – il 14, 21 e 28 maggio – dalle 17.30 alle 19.00. A guidare le sessioni, professionisti del settore sanitario e pedagogico, che affronteranno temi fondamentali per la salute e la crescita dei più piccoli: dall’educazione all’igiene alla corretta alimentazione, fino all’uso consapevole dei farmaci.

Un’iniziativa dal taglio pratico e inclusivo, pensata anche per le famiglie con bambini al seguito: durante gli incontri, infatti, sarà attivo un servizio di intrattenimento curato dai volontari dell’associazione promotrice, in un ambiente sicuro e accogliente.

L’obiettivo è duplice: da un lato, sostenere i genitori nel loro compito educativo attraverso l’ascolto e il confronto con esperti; dall’altro, favorire una rete di relazioni tra famiglie, affinché il benessere dell’infanzia diventi un percorso condiviso.