Praia a Mare: approvato il progetto di recupero e bonifica della zona “Fiuzzi” (ex Acquafans).

Praia a Mare (CS), 17 dicembre 2025 – È stato approvato il progetto per il recupero e il ripristino della zona “Fiuzzi”, area un tempo adibita al parco divertimenti “Acqua Fans”, a Praia a Mare. L’approvazione arriva dalla Giunta Comunale con la richiesta di un finanziamento regionale di 200 mila euro.

Il progetto prevede un piano di bonifica per la messa in sicurezza di un’area di circa 18 mila metri quadri, di proprietà comunale, in passato sede dell’Acqua Fans, tra le attrattive più in voga della costa. Cessata l’attività del parco acquatico, il luogo ha per tempo versato in stato di degrado e abbandono fino al 2023, quando, a seguito di una complessa vicenda giudiziaria, su ordinanza del Tribunale di Paola, è stata dissequestrata dissequestrata e restituita al Comune di Praia.

Nel progetto previsto anche lo sgombero e smaltimento dei rifiuti che minacciano la sicurezza della zona, oltre che la sistemazione del verde e l’installazione di videocamere di sorveglianze per prevenire presunti futuri casi di abbandono abusivo dei rifiuti.

L’area da bonificare, se un tempo rappresentava un polo turistico d’eccellenza nel litorale, oggi potrebbe impattare negativamente sul turismo praiese stesso in vista delle condizioni di degrado incui per anni è stata lasciata.

In caso di ottenimento del finanziamento richiesto alla Regione, ci si adopererà per restituire a Fiuzzi, tra i luoghi emblema della città di Praia, decoro e sicurezza.

Fonte: miocomune.tv