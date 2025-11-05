Praia a Mare – Chiesta l’intitolazione del Palazzo delle Esposizioni ad Andrea De Lorenzo

La tragica scomparsa di Andrea De Lorenzo, avvenuta il 22 agosto 2025 in seguito a un incidente stradale sul lungomare di Praia a Mare, ha segnato profondamente la comunità. Infermiere stimato, conosciuto per la sua professionalità e per l’attenzione umana dedicata ai pazienti, De Lorenzo era figura di riferimento sia nel mondo sanitario sia nel tessuto sociale del territorio.

Il dolore collettivo seguito alla sua morte ha generato un’immediata mobilitazione affettiva e istituzionale. In segno di riconoscenza, e per dare continuità al ricordo di un uomo che ha lasciato un’impronta concreta nella vita della città, è stata avanzata la richiesta di intitolare il Palazzo delle Esposizioni alla sua memoria.

La proposta è stata accolta dalla Giunta comunale, che ha deliberato in tal senso con un atto formale volto a riconoscere l’impegno, il valore umano e il senso del dovere che hanno contraddistinto la vita di Andrea De Lorenzo.

L’iniziativa nasce dal desiderio di tradurre il cordoglio in un segno permanente, capace di raccontare alle future generazioni chi è stato Andrea e quale ruolo abbia avuto nella comunità. L’intitolazione del Palazzo delle Esposizioni, luogo simbolico di cultura e aggregazione, si pone così come gesto di gratitudine e memoria, trasformando un lutto profondo in un tributo civico duraturo.