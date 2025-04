Praia a Mare e Tortora celebrano la “Giornata del Mare” con un evento dedicato alla sensibilizzazione dei giovani

La Repubblica Italiana riconosce l’11 aprile di ogni anno quale “Giornata del Mare”, un’occasione fondamentale per sensibilizzare le giovani generazioni sull’importanza del mare come risorsa culturale, scientifica, ricreativa ed economica.

Quest’anno, la delegazione di Praia a Mare-Tortora della Lega Navale Italiana, in sinergia con la sezione di Maratea, ha organizzato un evento di grande richiamo presso la struttura balneare “Florida” di Praia a Mare. L’appuntamento, fissato per venerdì 11 aprile alle ore 9:15, vedrà la partecipazione attiva dei referenti di WWF Parchi lucani, Plastic Free, Sea Horse Dive Center, Guardia Costiera, Capitaneria di Porto, e dei Comuni di Praia a Mare e Tortora, che hanno patrocinato l’iniziativa. Protagonisti di questo dinamico tavolo di lavoro saranno gli alunni dell’Istituto Tecnico per il turismo “U. Calvanese”.

La mattinata prevede un ricco programma di interventi volti a promuovere la conoscenza e la progettazione di azioni per la tutela dell’ambiente marino. Successivamente, gli studenti avranno l’opportunità di sperimentare le basi della vela attraverso esercitazioni pratiche.

L’iniziativa coinvolge anche gli Istituti Comprensivi di Praia a Mare e Tortora, invitati a partecipare al concorso “Il mio Amico mare”. Nei giorni successivi all’evento in spiaggia, i lavori più significativi realizzati dagli studenti saranno al centro di un nuovo incontro, offrendo un’ulteriore occasione di confronto e condivisione.

Un ringraziamento speciale va al presidente della Lega Navale Praia-Tortora, Guglielmo Vitelli, per la sua passione e dedizione nel creare una rete di collaborazione che si preannuncia impegnata in futuri progetti dedicati alla valorizzazione del mare in tutte le sue sfaccettature.