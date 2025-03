Praia a Mare: il 15 marzo una giornata ecologica per la tutela dell’ambiente

Praia a Mare si prepara a un’importante iniziativa ambientale: sabato 15 marzo 2025, a partire dalle ore 9.00, si terrà una Giornata Ecologica sul Lungomare Colonnello Francesco Sirimarco, nei pressi del depuratore comunale. L’evento, patrocinato dal Comune di Praia a Mare, è organizzato dal WWF Terre Parchi Lucani, in collaborazione con diverse associazioni e realtà impegnate nella tutela del territorio.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di sensibilizzare cittadini e turisti sulla necessità di proteggere l’ambiente, promuovendo azioni concrete come la pulizia delle aree costiere e la salvaguardia della biodiversità marina. Tra i promotori figurano il Seahorse Dive Center, Save Underwater Biodiversity (SUB), Legambiente Belvedere Marittimo, Plastic Free, Parchi Marini Calabria, l’Associazione Gianfrancesco Serio e la Lega Navale Italiana, oltre a realtà locali come ECOross, la Pro Loco e NonsoloDanza.

Un evento che si inserisce in un più ampio impegno per la valorizzazione e la protezione del patrimonio naturale della Calabria, con un’attenzione particolare alle coste e agli ecosistemi marini. Per informazioni e partecipazione, è possibile contattare Valentina al numero 3293678571.