Praia a Mare, la giustizia incontra la speranza: dialogo con Marisa Manzini sulla forza delle donne contro la ‘ndrangheta

Domenica 25 maggio, alle ore 19:00, la Chiesa del Sacro Cuore di Praia a Mare ospiterà un incontro dal forte valore civile e simbolico: “Testimoni di speranza – Dialogo con Marisa Manzini”. L’iniziativa, promossa dal Santuario Diocesano “Madonna della Grotta” in collaborazione con la Caritas Diocesana di San Marco Argentano – Scalea, rappresenta un’occasione di riflessione su legalità, giustizia e coraggio femminile.

Ospite d’onore sarà Marisa Manzini, Sostituto procuratore generale presso la Corte d’Appello di Catanzaro, con una lunga carriera dedicata al contrasto della criminalità organizzata. Originaria di Novara, Manzini ha ricoperto incarichi di rilievo nelle procure di Cosenza, Catanzaro e Lamezia Terme, indagando per anni la ‘ndrangheta di Vibo Valentia e il clan Mancuso di Limbadi. Esperta in criminologia clinica e docente in corsi di alta formazione sulle strategie di contrasto alle mafie, ha all’attivo numerose pubblicazioni, tra cui “Fai silenzio o sparo assai” e “Donne custodi, donne combattenti”.

Durante l’incontro verrà presentato il suo ultimo libro, Il coraggio di Rosa. Storia di una donna che ha ripudiato la ’ndrangheta (Rubbettino, 2024), testimonianza intensa di ribellione e rinascita, in cui si racconta la vicenda di una giovane cresciuta in un contesto dominato da leggi di sangue che ha trovato la forza di spezzare le catene dell’omertà.

L’evento si aprirà con il saluto di Don Paolo Raimondi, parroco e rettore del Santuario. Interverranno inoltre il professor Giancarlo Costabile, docente di Pedagogia dell’Antimafia all’Università della Calabria, e il dottor Domenico Fiordalisi, procuratore capo presso il Tribunale di Paola. Concluderà i lavori la stessa Marisa Manzini.

A moderare il dibattito sarà Egidio Lorito, giornalista di Panorama. Un’occasione rara per ascoltare la voce di chi, ogni giorno, combatte in prima linea per un futuro libero dalla paura e dalla violenza mafiosa.