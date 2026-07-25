Praia a Mare, la rassegna d’autore ospita Tino Iannuzzi con il volume dedicato ad Aldo Moro

di Nicoletta Toselli

Prosegue il cartellone della XIX edizione della rassegna d’autore “Praia, a mare con…”, promossa con il patrocinio del Comune di Praia a Mare. L’appuntamento è in programma sabato 25 luglio, alle 22.30, in Piazza Municipio, dove protagonista sarà Tino Iannuzzi, autore del volume “Aldo Moro. Le idee, il metodo, l’eredità”, pubblicato da Baldini+Castoldi nel 2026 e scritto insieme ad Alberto Losacco.

Il libro ripercorre il pensiero e l’azione politica di Aldo Moro, una delle figure più autorevoli della storia della Repubblica italiana. Attraverso un’analisi della sua esperienza istituzionale e del suo lascito culturale, gli autori ricostruiscono il profilo dello statista pugliese, evidenziandone il ruolo nelle principali stagioni della vita politica del Paese, dalla Costituente alla guida della Democrazia Cristiana, fino alla sua visione europeista e al valore del dialogo come metodo di governo.

Tino Iannuzzi, nato a Salerno nel 1960, è avvocato cassazionista. È stato deputato dal 2001 al 2018, ricoprendo incarichi nelle Commissioni Ambiente, nella Commissione parlamentare d’inchiesta sul ciclo dei rifiuti, nella Commissione bicamerale per l’attuazione della riforma amministrativa e nel Consiglio di Giurisdizione della Camera dei Deputati. Attualmente fa parte della Direzione nazionale del Partito Democratico.

A dialogare con l’autore saranno Carmine Pinto, professore ordinario di Storia contemporanea e direttore del Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università degli Studi di Salerno, e Maria Pia Papaleo, già docente presso il Liceo delle Scienze Umane di Lagonegro, attrice e regista teatrale.

L’iniziativa conferma la vocazione della rassegna a proporre incontri di approfondimento culturale e civile, offrendo al pubblico occasioni di confronto su temi di grande rilievo storico, politico e sociale, attraverso il contributo di autori, studiosi e personalità del mondo della cultura.