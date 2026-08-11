Praia a Mare, Pietro Grasso presenta “’U Maxi”: il racconto del processo che cambiò la storia della lotta alla mafia

di Nicoletta Toselli

PRAIA A MARE – La storia del Maxiprocesso di Palermo raccontata da uno dei suoi protagonisti. Martedì 11 agosto, alle ore 22.45, Piazza Municipio a Praia a Mare ospiterà Pietro Grasso per la presentazione del suo ultimo libro, “’U Maxi”, pubblicato da Feltrinelli nel 2026.

L’incontro rientra nella XIX edizione della rassegna d’autore “Praia, a mare con…”, promossa con il patrocinio del Comune di Praia a Mare.

Magistrato per oltre quarant’anni, già procuratore nazionale antimafia e presidente del Senato, Pietro Grasso torna con questo volume a una delle pagine decisive della storia giudiziaria italiana. “’U Maxi” conduce il lettore dentro l’aula bunker di Palermo, ricostruendo il Maxiprocesso non soltanto attraverso gli atti e le vicende giudiziarie, ma attraverso i protagonisti, le tensioni e il contesto nel quale maturò quella straordinaria stagione di contrasto a Cosa Nostra.

Il racconto attraversa una trama molto più ampia dei confini siciliani: gli interessi economici della criminalità organizzata, le rotte internazionali dell’eroina, i rapporti con New York, i movimenti di denaro e gli intrecci che legavano la mafia a differenti settori dell’economia. Una ricostruzione nella quale l’esperienza diretta dell’autore si intreccia con la memoria di un processo destinato a segnare profondamente la storia del Paese.

Grasso, nato a Licata nel 1945, è entrato in magistratura nel 1969. Fu giudice a latere nel primo Maxiprocesso a Cosa Nostra e successivamente procuratore capo a Palermo. Dal 2005 al 2013 ha ricoperto l’incarico di procuratore nazionale antimafia, prima dell’elezione, nel marzo 2013, alla presidenza del Senato. È autore di numerose pubblicazioni dedicate alla mafia, alla legalità e alla memoria civile.

Ad accompagnarlo nella serata di Praia a Mare saranno Paolo Di Giannantonio, giornalista e autore televisivo, per anni volto del Tg1, e Domenico Fiordalisi, consigliere della Prima Sezione penale della Corte di Cassazione e già procuratore capo della Repubblica presso il Tribunale di Paola.

L’appuntamento offrirà così l’occasione non solo per presentare un libro, ma per ripercorrere, attraverso la testimonianza di chi ne fu direttamente parte, una stagione che modificò radicalmente il modo dello Stato di affrontare Cosa Nostra e contribuì a cambiare la coscienza civile del Paese.