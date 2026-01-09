CalabriaCosenza

Praia a Mare riceve un finanziamento di circa 45.000 euro nell’ambito del bando “Risorse in Comune” finanziato dall’UE – INTERVISTA

L'Assessore Selvaggi:"Il lavoro costante e responsabile paga sempre"

Praia a Mare (CS), 9 gennaio 2026 –  Grande traguardo per il comune di Praia a Mare, divenuto beneficiario di un finanziamento di 44.920,57 euro nell’ambito del bando finanziato dall’Unione Europea “Risorse in Comune”. 

L’Avviso, promosso dal Dipartimento della Funzione pubblica, è destinato a tutti i Comuni italiani con una popolazione compresa tra i 5.000 e i 25.000 abitanti e mira al rafforzamento della capacità amministrativa potenziando i servizi pubblici e garantendo interazioni più smart. 

I fondi, legati al PNRR, saranno pertanto destinati a sviluppare le capacità nel pianificare e formare strategicamente la forza lavoro per offrire alla comunità praiese servizi sempre più efficienti e moderni. 

Ciò inoltre contribuirebbe ad edificare una Praia a Mare più digitale, pronta a rispondere alle esigenze dei suoi abitanti.

L’Amministrazione Comunale tutta esprime particolare gratitudine alla dott.ssa Graziella Russa e all’Assessore alla Digitalizzazione Elisa Selvaggi, impegnatesi proficuamente nel condurre il paese al raggiungimento di questo importante obiettivo. 

