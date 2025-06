Precariato TIS, appello di CISL Calabria: “Istituzioni lavorino insieme per la stabilizzazione”

Nota integrale

Giuseppe Lavia, Segretario Generale CISL Calabria e Gianni Tripoli, Segretario Generale FELSA CISL Calabria:

TIS, RILANCIAMO L’APPELLO A TUTTE LE ISTITUZIONI A LAVORARE INSIEME PER SUPERARE PROGRESSIVAMENTE IL PRECARIATO STORICO E STABILIZZARE I TIS.

Il percorso di stabilizzazione dei TIS per la sua complessità, richiede un impegno sinergico e la leale collaborazione fra tutte le Istituzioni.

Nei giorni scorsi si sono concluse le procedure connesse alla manifestazione d’interesse rivolta agli Enti utilizzatori, che ha prodotto dichiarazioni di disponibilità per circa 2.160 lavoratori.

Ora siamo nella fase cruciale, con gli Enti Utilizzatori che entro il 30 giugno dovranno adottare le delibere di giunta per autorizzare le procedure di reclutamento in base all’art 16 della legge 56/1987, aggiornando il PIAO.

Rivolgiamo il nostro appello ai Comuni che possono procedere perché compiano tutti gli atti necessari.

A chi ancora osteggia il percorso individuato e le assunzioni a tempo indeterminato, per privilegiare contratti a tempo determinato, diciamo che i lavoratori hanno già prestato servizio negli Enti in alcuni casi per oltre dieci anni, altro che tirocini.

Se poi a farlo sono gli stessi Sindaci che hanno sostenuto il recente referendum che voleva limitare la possibilità di ricorso al tempo determinato, allora la contraddizione è ancora più evidente.

Continua il nostro impegno a difesa di queste lavoratrici e di questi lavoratori, attraverso un’azione di confronto a livello regionale e sui territori con gli Enti Locali che li utilizzano. Un’azione di rappresentanza che la CISL calabrese ha svolto dall’inizio, anche quando altri avevano idee diverse.

Ora è il tempo di dire grazie a queste lavoratrici e a questi lavoratori, compiendo ogni sforzo per la loro stabilizzazione, dopo anni di lavoro senza diritti.

Nel frattempo, abbiamo tutti il dovere di continuare a lavorare per reperire ulteriori risorse e individuare percorsi che possano garantire prospettive a tutti i lavoratori di questa platea, anche e soprattutto a quelli che non rientreranno nel percorso di stabilizzazione. Come CISL non lasceremo da solo nessuno.

Giuseppe Lavia – Segretario Generale CISL Calabria

Gianni Tripoli – Segretario Generale FELSA CISL Calabria