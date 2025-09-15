Prefetto di Catanzaro incontra il nuovo comandante provinciale dei Carabinieri

Il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, ha dato il benvenuto ufficiale al neo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Pellegrino, in occasione del suo insediamento. L’incontro, avvenuto in Prefettura, è stato un’opportunità per il Prefetto di esprimere i suoi auguri e la sua fiducia nelle competenze del Colonnello.

Nota integrale

Insediamento Comandante provinciale dei Carabinieri

l Prefetto di Catanzaro Castrese De Rosa, ha ricevuto oggi in Prefettura il neo Comandante Provinciale dei Carabinieri, Colonnello Giovanni Pellegrino, insediatosi nel prestigioso incarico.

Nel corso dell’incontro, il Prefetto ha rivolto al Colonnello Pellegrino i migliori auguri per il suo nuovo mandato, esprimendo fiducia nella sua esperienza e nelle sue capacità direttive.

Il Prefetto ha sottolineato l’importanza della collaborazione tra la Prefettura, Carabinieri e le altre Forze dell’Ordine, nonché con tutti gli enti locali e le realtà del territorio per far fronte efficacemente alle sfide connesse ai mutamenti sociali, economici e criminali del contesto attuale.

Già dal prossimo mercoledì, il Comandante parteciperà al suo primo Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, occasione nella quale saranno trattati attuali temi legati alla sicurezza e al controllo del territorio.

Nel salutare il nuovo Comandante Provinciale, il Prefetto ha manifestato la volontà di dare pieno sostegno istituzionale nel comune obiettivo di garantire la sicurezza dei cittadini, tutelare la legalità e promuovere la coesione sociale attraverso un’azione condivisa e coordinata.