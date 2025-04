Premiata la Farmacia Borgese di Rosarno con il bollino rosaverde Fondazione Onda ETS

Al Ministero della Salute sono state premiate le prime 136 farmacie italiane tra queste la Farmacia Borgese di Rosarno (RC) che hanno ricevuto il Bollino RosaVerde, un nuovo riconoscimento istituzionale della Fondazione Onda ETS.

Il Bollino, patrocinato da Federfarma e altre realtà scientifiche, premia le farmacie che offrono servizi innovativi, con particolare attenzione alle esigenze delle donne, contribuendo alla prevenzione e alla continuità assistenziale sul territorio.

Il Bollino RosaVerde nasce come un’estensione del Bollino Rosa, già assegnato agli ospedali italiani, e si propone di creare una rete di farmacie che supportano la medicina di genere.

Le farmacie premiate accedono a percorsi formativi in medicina e farmacologia di genere e saranno facilmente riconoscibili grazie a una vetrofania identificativa, semplificando l’accesso ai servizi sanitari di screening e prevenzione.

L’iniziativa è in linea con il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), che mira a rafforzare il ruolo delle farmacie nella rete territoriale di supporto sanitario, accanto a medici di base e ospedali.

La titolare della Farmacia Borgese, Dott.ssa Maria Laura Borgese, presente al Ministero della Salute per la premiazione esprime grande orgoglio per questo riconoscimento e sottolinea che tra gli obiettivi principali che si prefigge di portare avanti per il futuro sono: migliorare l’accessibilità alla prevenzione, l’aderenza alle terapie e la gestione delle malattie croniche, in particolare quelle femminili, nell’interesse del territorio e della comunità locale.

Francesca Merzagora, presidente della Fondazione Onda ETS, ha sottolineato che la medicina di genere è fondamentale per garantire cure personalizzate. Claudio Mencacci, presidente della Società Italiana NeuroPsicoFarmacologia, ha evidenziato il ruolo delle farmacie nel contrastare la solitudine e il rischio di patologie psicologiche, mentre On. Ilenia Malavasi, membro della Commissione Affari Sociali, ha ribadito l’importanza delle farmacie, soprattutto nelle aree periferiche.

Il Bollino RosaVerde promuove un network di farmacie sempre più centrali per la salute delle donne e contribuisce a creare una comunità sanitaria più informata e consapevole.