Premiate le eccellenze dell’artigianato e del commercio dell’area metrapolitana a Polistena

In un Salone delle Feste gremito di cittadini e di piccoli imprenditori artigiani associati al Sindacato CLAAI ( Confederazione delle Libere Associazioni Artigiane Italiane) di cui è Segretario Rosario Antipasqua sono state premiate le eccellenze produttive che si sono contraddistinte per capacità di innovare e di incidere nel territorio metropolitano.

“Non poteva mancare -ha affermato Rosario Antipasqua-un premio speciale dedicato all’indimenticato Presidente CLAAI Calabria Silvio Guerrieri e alle storiche aziende che si sono contraddistinte per longevità e coraggio”

Il giornalista Domenico Latino ha letto le motivazione contenute nell’attestazione consegnate ai premiati e tra questi, Rocco Raso che ,a Cittanova, è stato il primo in Italia a fondare una Associazione antiracket e la storica azienda di Antonio Versace imprenditore gioielliere, alla guida di una azienda di famiglia centenaria.

Presenti al tavolo della Presidenza e che si sono alternati al microfono e alle premiazioni: il padrone di casa il Sindaco Michele Tripodi; Rosario Antipasqua, Orazio Platania vicepresidente Nazionale CLAAI; Antonio Raso Presidente delle PMI Unite CLAAI di Taurianova;

Patrizia Carmen Rodi Morabito della Camera di Commercio( CCIAA); l’assessore alle attività produttive della Città di Reggio Calabria Alex Tripodi; Antonio Guerrieri Segretario Regionale CLAAI.

Inoltre hanno ricevuto l’attestato tra gli altri: La Tv locale Telemia; il giornalista Attilio Sergio; la storica emittente Radio Eco Sud; Vincenzo Musolino; Ferruccio Schiavello; Arcangelo Consiglio e diversi artigiani e piccoli imprenditori.

Tutti gli interventi hanno sottolineato le difficoltà delle piccole imprese a causa dei costi dell’energia e delle materie prime e spesso per la concorrenza sleale.

“La piccola imprese e le imprese artigiane- ha dichiarato Il Segretario Antipasqua- sono il motore dell’economia e dell’occupazione nel nostro Paese e per questo vanno sostenute e salvaguardate”.

Infine un lungo applauso è stato tributato per il riconoscimento, come bene immateriale, alla cucina italiana da parte dell’Unesco che premia la cultura culinaria del nostro Paese apprezzata in tutto il mondo.

Polistena 11.12.2025 Aldo Polisena