Premiati a Palazzo Alvaro i vincitori del Campionato CSI Calcio a 5

Un riconoscimento agli atleti della formazione ‘Rin Tin Team’ di Calcio a 5, vincitori del Campionato CSI 2024/25, consegnato a Palazzo Alvaro dal Sindaco Metropolitano e dal Consigliere delegato Filippo Quartuccio, che hanno dichiarato: “Quello dello sport amatoriale in città è un movimento vivo, aggregante e che genera socialità in grado di unire e far vivere esperienze importanti. Per questo abbiamo voluto premiare – così come abbiamo fatto con l’Amministrazione comunale per altre discipline sportive – i ragazzi vincitori del campionato CSI Calcio a 5, perché testimoni di un impegno che attraverso lo sport celebra quei principi morali come il rispetto, la correttezza e rafforza il senso di comunità, allontanando ogni spettro di devianza o trasgressione. E siamo felici che la compagine ‘Rin Tin Team’ rappresenti la città alle finali nazionali di Fano perché incarna questi valori”.