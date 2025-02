Premiazione del Concorso Artistico/Letterario “BioUmanesimo: L’Energia della Natura Umana” 

Malito (CS), 12 feb 2025 – Si terrà l’8 marzo alle ore 16:00 presso la Palestra Comunale di Malito in via Giovanni Falcone, la cerimonia di premiazione della prima edizione del Concorso Letterario “BioUmanesimo: L’Energia della Natura Umana”, un’iniziativa nata per promuovere una riflessione sul legame tra Uomo e Natura attraverso la letteratura, l’arte e la scienza.

Il concorso si inserisce nell’ambito della nuova corrente culturale e scientifica del Nuovo BioUmanesimo, fondata nel 2024 da Teresa Pandolfi, Maria José Pucci e Giovanni Misasi.

Basata sui principi espressi nel Manifesto, questa corrente mira a unire scienza, filosofia, arte ed etica in una visione armonica tra esseri umani e natura, promuovendo un cambiamento culturale profondo che favorisca una società più consapevole, sostenibile e attenta al benessere collettivo.

Il concorso ha riscosso grande interesse, raccogliendo numerose adesioni.

La selezione delle opere vincitrici è stata affidata a una commissione di esperti (Domenico Passarelli, Carlo De Giacomo, Pino Sassano, Annalina Paradiso, Alessandra Primicerio, Sergio Tursi Prato, Gianfranco De Franco, Pier Paolo Beniamino Nudi) che ha valutato i lavori per la loro capacità di interpretare i temi chiave del Nuovo BioUmanesimo. I partecipanti hanno mostrato grande creatività e sensibilità, rendendo questa prima edizione un evento di grande valore culturale; hanno raccontato, attraverso racconti, poesie e opere d’arte, la necessità di un nuovo equilibrio tra progresso, etica e rispetto per la vita e per l’ambiente, in linea con i principi del Nuovo BioUmanesimo.

Durante l’evento, avremo il piacere di ascoltare i vincitori, che condivideranno con noi il loro percorso creativo e il messaggio che hanno voluto trasmettere attraverso la scrittura e l’arte.

Sarà un’occasione per dialogare su questa nuova corrente, sulla sua importanza nella società odierna e sulle prospettive future, con l’obiettivo di diffondere una nuova consapevolezza culturale e scientifica che unisce diverse discipline in un percorso di rinascita e sostenibilità.

Le opere selezionate che saranno premiate per la Categoria Poesie e Racconti sono: “Umanità”, “Seme di senape”, “L’Energia del nostro essere”, “Noi insieme”, “Il risveglio di Proserpina”, “Il Paese dei Tre Soli”,

per la Categoria Arte: “Terre sommerse”, “Paesaggio”, “L’Immortalità dello spazio cosmico”, “Custodisciti”, “Giardino”, “L’ultima lacrima”.

In vista della seconda edizione, il concorso si arricchirà di una nuova dimensione: oltre alla componente letteraria e artistica, sarà inserito anche un contesto scientifico, volto a promuovere nuove idee e ricerche innovative ispirate ai principi del Nuovo BioUmanesimo. Per garantire un’elevata qualità delle proposte, sarà costituita una commissione di esperti in ambito scientifico, che affiancherà quella letteraria nella valutazione dei lavori.

L’evento è promosso e organizzato dall’Associazione Scientifica Biologi Senza Frontiere e dall’Associazione PerBenessere, entrambe impegnate nella promozione del benessere umano e ambientale attraverso un approccio interdisciplinare e innovativo. La cerimonia sarà documentata e trasmessa da Miga Web TV.

Vi aspettiamo numerosi per celebrare insieme la creatività e la visione di un futuro più armonioso