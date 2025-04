Premiazione giovani sportivi presso Palazzo San Giorgio

In occasione della cerimonia di premiazione a Palazzo San Giorgio, presso la Sala dei Sindaci, nella giornata di lunedi 7 aprile l’Amministrazione comunale ha voluto rendere omaggio a giovani reggini che si sono distinti nelle discipline della dama, della ginnastica ritmica e del taekwondo.

Un appuntamento, questo, ormai divenuto consueto che sta incrociando il favore di numerose società ed associazioni sportive cittadine impegnate in sport, spesso meno conosciuti, ma di assoluto prestigio.

Questo ultimo appuntamento ha visto protagoniste l’ASD “Nuovi Orizzonti” di dama, presieduta dal presidente Giorgio Ghittoni, e l’associazione di ginnastica ritmica “Restart” diretta dalla professoressa Marilena D’Arrigo; nonchè l’atleta Vlad Vincenzo Iacopino (taekwondo).

Ad intervenire durante l’evento, per la rituale consegna delle benemerenze, il Sindaco Giuseppe Falcomatà ed il consigliere delegato allo sport Giovanni Latella.

“Questo riconoscimento era in programma da tempo ha dichiarato Latella perchè doveroso premiare i ragazzi e le società che con dedizione e passione si sono distinti nelle varie categorie, così come l’ASD Restart che quest’anno festeggia vent’anni di attività”.

Il consigliere ha sottolineato l’impegno dell’Amministrazione nel mettere a disposizione delle società sportive strutture adeguate:

“La nostra città ha continuato Latella ha molte realtà che praticano ginnastica ma spesso mancano gli spazi. Stiamo lavorando affinché nei prossimi mesi siano disponibili nuove strutture; perché fare sport significa anche socializzare e stare insieme ed è molto più sano che passare il tempo davanti al telefono”.

Latella ha anche ricordato l’importanza del ruolo delle famiglie: “Dietro ogni giovane atleta c’è un grande impegno anche da parte dei genitori; ed è giusto riconoscerlo”.

Il Sindaco ha accolto i ragazzi nella Sala dei Sindaci del Palazzo comunale, ricordando l’importanza storica del luogo: “Qui ci sono i volti dei sindaci della nostra città dal 1943 a oggi.

Un modo per ricordarci che la città cambia, le esigenze evolvono, e noi amministratori dobbiamo saperle interpretare”.

Il primo cittadino ha evidenziato come, anche grazie allo sport, Reggio Calabria sia riuscita, anche in momenti bui del passato, a far parlare di sé per i suoi talenti; andando oltre la narrazione sviluppata attorno ai soliti stereotipi relativi alla criminalità ed ha aggiunto:

“Troppo spesso si parla solo di calcio, basket o pallavolo, ma esiste un movimento sportivo molto più ampio e vitale, che vogliamo valorizzare”.

L’annuncio più importante arriva però sul fronte del riconoscimento istituzionale: “Accanto al San Giorgio d’Oro ed al Premio 8 Marzo, nascerà una terza benemerenza cittadina: gli Alfieri dello Sport Reggino. Un premio pensato per i giovani, per riconoscere il valore del loro impegno già all’inizio del loro percorso”.

La cerimonia si è conclusa con la consegna delle medaglie e degli attestati, in segno di riconoscenza per l’impegno e la passione di atleti, società, istruttori e famiglie.

Il riconoscimento è andato anzitutto alle due associazioni ed ai relativi presidenti; oltre che ai singoli sportivi iscritti alle stesse.

Nello specifico, per la ASD “Nuovi Orizzonti” sono stati premiati:

Ludovica Maria Amaretti; Giovanni Martino e Domenico Martino.

Per il team agonistico RESTART (Ginnastica ritmica) per l’anno sportivo 2024:

Amodei Elena; Arco Giada; Bernardo Miriam; Camera Martina; Cara Elisa; Cicciù Arianna; Cogliandro Elisabetta; Cogliandro Sofia; D’Avenia Gloria; Denaro Aurora; Donato Veronica; Fosso Alessia; Foti Nathaly; Fotìa Caterina Maria (atleta con disabilità motoria); Iacopino Carlotta; Labate Elsa; Laganà Serena; Mallamaci Rebecca; Meduri Daria; Modica Benedetta; Morabito Mariarosaria; Spanti Giorgia; Squillaci Giada; Surace Alessia; Surace Simona Maria; Suraci Gaia Mariagiovanna; Vitetta Viola.

Per la disciplina di taekwondo e para taekwondo è stato premiato Vlad Vincenzo Iacopino.