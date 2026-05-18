Premio Cosmos Studenti, proclamato il libro vincitore: “Dio gioca a dadi con il mondo” di Giuseppe Mussardo e Luca Morici

Si è svolta venerdì 15 maggio, alle ore 16:00, al Planetario Metropolitano Pythagoras, l’assemblea finale del Premio Cosmos Studenti, promossa nell’ambito del percorso culturale e scientifico promosso dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria in collaborazione con la Società Astronomica Italiana, con il Ministero dell’Istruzione e del Merito – Direzione Generale per gli Ordinamenti Scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del Sistema Nazionale di Istruzione e con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.

L’incontro, ospitato in presenza e in modalità remota, ha decretato quale opera vincitrice il volume “Dio gioca a dadi con il mondo. La storia della meccanica quantistica a fumetti”, edito da Castelvecchi, di Giuseppe Mussardo e Luca Morici.

L’assemblea si è aperta con i saluti della professoressa Anna Brancaccio, referente del Ministero dell’Istruzione e del Merito, cui sono seguiti gli interventi del Professor Gianfranco Bertone, Presidente del Comitato Scientifico del Premio Cosmos, e della Professoressa Ginevra Trinchieri, dell’INAF – Osservatorio Astronomico di Brera, intervenuta a nome del Comitato scientifico. Presente anche la Dirigente del Settore Cultura e Sviluppo Economico della Città Metropolitana Alessandra Sarlo.

Il momento centrale dell’incontro, moderato da Marica Canonico e Rosario Borrello, dello staff del Planetarium Pythagoras, è stato rappresentato dalla votazione finale, alla quale hanno preso parte i rappresentanti scelti dalle giurie scolastiche dei 28 istituti coinvolti, provenienti da diverse regioni italiane e anche dall’estero, con la partecipazione di scuole di Madrid, Barcellona, Bucarest e Il Cairo.

Ogni rappresentante ha espresso il voto per il libro selezionato dalla propria giuria, illustrandone anche le motivazioni, a testimonianza di un percorso di lettura, confronto e approfondimento che ha visto protagonisti gli studenti.

La cinquina finalista del Premio Cosmos Studenti era composta da “La rivoluzione delle onde gravitazionali” di Matteo Barsuglia, “Questo è quanto: la fisica quantistica in cinque idee” di Piero Martin, “Lo specchio del tempo. Simmetrie, inversioni e leggi della fisica” di Giorgio Chinnici, “Dio gioca a dadi con il mondo.

La storia della meccanica quantistica a fumetti” di Giuseppe Mussardo e Luca Morici, e “Rapsodia Marziana. Scienza, fiction e ideologia nell’immaginario di Marte” di Silvia Kuna Ballero.

Alla votazione hanno preso parte i rappresentanti delle giurie scolastiche dei 28 istituti coinvolti:

Liceo Scientifico Statale Italiano “Enrico Fermi” di Madrid; Liceo Classico “Vincenzo Monti” di Cesena; Istituto Superiore d’Istruzione “Euclide” di Bova Marina; Liceo Classico “D. Alighieri” di Latina; Liceo Scientifico “L. Da Vinci” di Reggio Calabria; Liceo Scientifico “A. Einstein” di Teramo; Liceo Scientifico “Edoardo Amaldi” di Barcellona; Liceo Linguistico e Scienze Applicate “Aldo Moro” di Bucarest; Istituto di Istruzione Superiore “Francesco Severi” di Gioia Tauro; Polo Liceale “Zaleuco Oliveti/Panetta-Zanotti” di Locri; IIS “Enzo Siciliano” – Liceo Scientifico di Bisignano; Istituto di Istruzione Superiore di Tropea; Liceo “Rechichi” di Polistena; ITET “De Viti De Marco” di Triggiano Bari; Liceo Scienze Umane e Linguistico “Tommaso Gulli” di Reggio Calabria; Istituto di Istruzione Superiore “P. Mazzone” di Roccella Jonica; Polo Liceale “M. Guerrisi-V. Gerace” di Cittanova; Istituto Tecnico Tecnologico “Panella-Vallauri” di Reggio Calabria; Istituto di Istruzione Superiore “Majorana” di Moncalieri; Polo Tecnico Professionale “Marconi Ipsia Art-Zanotti” di Siderno; Istituto Tecnico Salesiano “Don Bosco” de Il Cairo; Liceo Scientifico Statale “Alessandro Volta” di Reggio Calabria; Liceo Classico Europeo annesso al Convitto “Campanella” di Reggio Calabria; Istituto d’Istruzione Superiore “E. Fermi” di Catanzaro; Liceo Linguistico e Scientifico “G. Marconi” di Sassari; Polo Tecnico Professionale “Righi-Boccioni/Fermi” di Reggio Calabria; Liceo Scientifico “Nicola Pizi” di Palmi; Liceo Classico Statale “G. Carducci” di Milano.

Al termine delle operazioni di voto è risultato più votato e quindi vincitore del Premio Cosmos Studenti il libro di Mussardo e Morici, “Dio gioca a dadi con il mondo”, un’opera capace di avvicinare i giovani lettori alla storia e ai concetti della meccanica quantistica attraverso il linguaggio accessibile e coinvolgente del fumetto.

Particolarmente significativo è stato, in chiusura, l’ingresso in collegamento degli autori vincitori, che hanno salutato e ringraziato gli studenti, i docenti e tutti i partecipanti.

La premiazione degli autori avverrà a Reggio Calabria, nel prossimo mese di ottobre, durante la cerimonia finale del Premio Cosmos Scienza Cultura Società.

L’assemblea degli studenti si è conclusa con gli interventi della Professoressa Angela Misiano per il Planetario Metropolitano Pythagoras e della Dottoressa Anna Maria Franco, in qualità di funzionario responsabile dell’Ufficio Gestione e organizzazione Palazzo della Cultura e Planetario Metropolitano, che ha portato i saluti della Città Metropolitana di Reggio Calabria e del Settore Cultura e Sviluppo Economico.

L’assemblea finale è stata preceduta da un articolato percorso di avvicinamento alla votazione, con cinque incontri online con gli autori finalisti, svoltisi nei pomeriggi del 31 marzo, 15 aprile, 20 aprile, 27 aprile e 5 maggio.

Un ciclo di appuntamenti che ha consentito agli studenti di conoscere da vicino le opere in concorso, dialogare con gli autori e maturare una scelta consapevole.

La Città Metropolitana di Reggio Calabria conferma, attraverso il Premio Cosmos Studenti, il proprio impegno nella promozione della cultura scientifica, della lettura e della partecipazione attiva delle nuove generazioni, valorizzando il ruolo della scuola come luogo di conoscenza, confronto e crescita critica.