Premio Donna 2026, a Cetraro la IV edizione dedicata a legalità e memoria

CETRARO – Si è svolta nella suggestiva cornice del Palazzo del Trono la quarta edizione del “Premio Donna 2026 – Legalità e Memoria”, iniziativa promossa per valorizzare l’impegno femminile nei percorsi di legalità, memoria e crescita civile.

Nel corso della manifestazione sono state premiate la dottoressa Antonella Cortese e la dottoressa Stefania Castricone, riconosciute per il loro percorso professionale e per il contributo offerto con competenza, dedizione e senso di responsabilità.

«Cetraro ha vissuto un appuntamento che unisce cultura, impegno civile e partecipazione comunitaria. Il Premio Donna celebra donne che, con il loro lavoro e la loro testimonianza, trasformano la memoria in responsabilità e la legalità in pratica quotidiana», hanno dichiarato il sindaco Giuseppe Aieta e l’assessore alle Politiche sociali Barbara Falbo.

Nel corso della cerimonia è stato rivolto un ringraziamento ad ARCA APS ETS, promotrice del Premio, al Team Work Arca, alla Pro Loco di Cetraro e a tutte le associazioni che hanno collaborato alla riuscita dell’iniziativa, contribuendo a promuovere percorsi di legalità, memoria e inclusione sociale.

L’evento è stato patrocinato dal Comune di Cetraro e finanziato nell’ambito del progetto “Non più sole e Memorie in Cammino” dell’ATS 2 Cetraro-Paola, a conferma dell’impegno condiviso tra istituzioni e associazioni nella promozione della cultura della legalità e della tutela della memoria.

La manifestazione si è conclusa con un momento di partecipazione e condivisione, ribadendo il valore del riconoscimento come occasione per dare visibilità a esperienze di impegno civile e professionale al servizio della comunità.