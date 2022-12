“Premio impresa territorio” a Castrovillari, gli apprezzamenti del presidente Mancuso

Condividi

“Complimenti all’ Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Castrovillari, per l’iniziativa Premio Impresa Territorio”.

Queste le parole del presidente del Consiglio regionale Filippo Mancuso, che sottolinea: “Un premio importante, giunto ormai alla quarta edizione e che riconosce lo sforzo e la professionalità delle eccellenze che rappresentano i pilastri della crescita sana del territorio”.

Il Presidente del Consiglio regionale si congratula con i premiati: “Complimenti anche al dott. Sergio Ferrari, commercialista, sindaco di Cirò e presidente della Provincia di Crotone per il premio ‘Etica e Legalità’; alla società Agricola Lenti di Lamezia Terme per il premio ‘Impresa’ e al dott. Mario Straticò, commercialista di Castrovillari per il premio ‘Professionalità’. Grazie a queste figure professionali e a queste realtà produttive che quotidianamente animano il tessuto sociale ed economico – conclude Mancuso – può crescere il clima di fiducia attorno alle iniziative imprenditoriali, per affrontare con slancio e passione le sfide del futuro della nostra terra”.