Premio Inedito Rhegium Julii 2025, tutto pronto per il gran galà finale

Torna puntuale il tradizionale appuntamento del Rhegium Julii con il Premio inedito.

Una manifestazione attesa che si celebra ininterrottamente da 57 anni ma che, quest’anno, viene dedicato alle grandi crisi umanitarie che affliggono il nostro pianeta.

La cerimonia di premiazione dei finalisti, avrà luogo, come sempre, alle 21.00, lunedì 25 agosto, nella suggestiva cornice del Circolo del tennis “Rocco Polimeni”, alla presenza del Sindaco della Città metropolitana Avv. Giuseppe Falcomatà, dell’Assessore regionale alla cultura Prof. Caterina Capponi, del sindaco di Campo Calabro Dott. Sandro Repaci, del Sindaco di Melicuccà Enzo Oliverio, dell’Assessore metropolitano alla cultura Dott. Filippo Quartuccio, dei Presidenti delle Associazioni e del Rotary Club Reggio Calabria Ing. Tonino Foti che sponsorizzano le manifestazioni estive dei Caffè letterari: Ezio Privitera per il Circolo del tennis “Rocco Polimeni”, Irene Pignata per il Panathlon Reggio Calabria, Celestino Giovannini per l’Accademia del tempo libero, Domenico Cappellano per il Touring Club Reggio Calabria, Franco Palumbo per l’Orchestra giovanile di Delianuova, Dina Porpiglia per il FAI, Loreley Rosita Borruto per il CiS, Renata Melissari per il CIF, Bruna Siviglia per Biesse, Angela Misiano per il Planetario Pithagoras, e Federika Gallo per la Fidapa.

Anche quest’anno il Premio inedito è stato suddiviso in tre sezioni: Poesia inedita (intitolata all’indimenticato poeta Ernesto Puzzanghera), Silloge inedita (intitolata alla poetessa Gilda Trisolini) e racconto (intitolata al poeta Emilio Argiroffi).

Per l’anno in corso è stata già preannunciata l’assegnazione del Premio Una vita per la cultura intitolato all’indimenticato Giuseppe Casile ai poeti Josè Manuel De Vasconcelos (Portogallo), e Kieu Bich Hau (Ambasciatrice di cultura del Vietnam).

Nel corso della serata sarà ricordato lo scrittore Corrado Alvaro di cui ricorrono i 130 anni dalla nascita.

Nel frattempo sono in corso di svolgimento i lavori delle Commissioni designate per la selezione delle opere partecipanti alla 56 edizione del Premio.

La prima commissione per la poesia inedita e per la silloge presieduta da Giuseppe Bova e composta da Benedetta Borrata, Vincenzo Filardo, Giovanna Monorchio, Natale Pace e Ilda Tripodi ha già definito la rosa dei finalisti che sono i seguenti:

· Poesia inedita: Carmelo Consoli (Firenze) con la poesia “Ballata per Aylan”, Elisa Camilla D’Ascola (Reggio Calabria) con la lirica “Controcanto d’anima”, Domenico Favasuli (Africo) con la poesia “Ti cercherò”, Luigi Mussari (Catanzaro) con la poesia “Confusa nelle mentecatte meraviglie” , Sergio Valentini (Cosenza) con la poesia “Ho fermato”, Enzo Petrolino (Reggio Calabria) con la poesia “Cammino di speranza” · Silloge inedita: Carlo Ricci (La Quercia-Viterbo) con la silloge “Scorci”, Rodolfo Settimi (Roma) con la raccolta “Astragali”, Giovanni Suraci (Reggio Calabria) con la silloge “Restiamo umani”, Oscar Tison (Vado di Cadore) con la silloge “Anche oggi è troppo tardi”, Rosa Tuccio (Satriano) per la raccolta “Poesia rosse”, Giovanna Vizzari (Reggio Calabria) La seconda commissione presieduta dal Dirigente scolastico Francesco Cernuto e composta da Benedetta Borrata, Rosellina Falduto, Maria Florinda Minniti, Teresa Scordino, Rosaria Surace: · Racconto: Stefano Bambi (Firenze) con il racconto “L’attesa” Teresa Antonia Bevacqua (Imola) con il racconto“ Le confessioni del cuore”, Piero De Vita (Trebisacce) con il racconto “Il paese della coralità”, Benedetto Minuto (Villa san Giovanni) con il racconto “I postini del mare”, Saverio Orlando (Cerveteri) con il racconto “Lo scruscio dei fiammiferi”) Roberto Rognoni (Conegliano Veneto) con il racconto “Solo per una sera” La serata, condotta dalla giornalista Ilda Tripodi, sarà aperta dal video curato da Orsola Toscano e dalla stessa conduttrice. Le opere premiate e quelle degli ospiti saranno recitate da Daniela Scuncia e Cinzia Messina La manifestazione sarà conclusa da un concerto del trio Armonie mediterranee diretto dal maestro Martino Schipilliti. UNA VITA PE LA CULTURA – BIOGRAFIA DEI PREMIATI

JOSÈ MANUEL DE VASCONCELOS

Poeta, saggista, critico e traduttore. Ha pubblicato diversi libri di poesia e testi critici sulla pittura. Collabora con le principali riviste letterarie portoghesi e straniere. Ha partecipato a diversi Congressi e Incontri letterari in Portogallo e in diversi altri paesi. Ha tradotto poeti come Federico García Lorca, Eugenio Montale, Umberto Saba e Paul Valéry. Ha organizzato riviste letterarie e antologie, in particolare un´ antologia sul Futurismo italiano.

È vice-presidente dell´Associazione Portoghese degli Scrittori, membro del PEN Club portoghese e dell´Associazione Portoghese di Critici Letterari. Collaboratore dell’Osservatorio Permanente Sugli Studi Pavesiani nel Mondo, ha pubblicato in Italia vari saggi su Cesare Pavese.

Le sue poesie sono state tradotte in spagnolo, francese, inglese, italiano, tedesco, cinese, giapponese, arabo, rumeno, sloveno e albanese.

KIEU BICH HAU

Kieu Bich Hau, nota scrittrice e ambasciatrice culturale vietnamita, è membro della Vietnam Writers’ Association. Nata nella provincia di Hung Yen, in Vietnam, è una voce di spicco nella letteratura contemporanea e una attiva editor per la rivista Writer & Life (Vietnam), la rivista NEUMA (Romania) e la rivista Humanity (Russia).

Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Prodigy Life Academy (USA), E’ ambasciatrice di Ukiyoto Publisher (Canada) in Vietnam ed è fondatrice e direttrice di Hanoi Female Translators, che promuove lo scambio letterario e l’emancipazione.

Le sue 28 opere pubblicate sono state tradotte in 20 lingue,

Ha anche vinto nove prestigiosi premi letterari, tra cui il Literature Award 2007 (Vietnam), l’ART Danubius Prize 2022 tra Vietnam e Ungheria e il Great Award of Korea 2023.

Ha partecipato a numerosi eventi letterari globali, tra cui l’ASEAN-China Writers’ Forum (2019, Cina), l’International Poetry Festival – Europa in Versi (2023, Italia), il 10° America Poetry Festival a New York (2023, USA) e il World Writers’ Meet (2024, India), il panel dell’Università di Washington sul Vietnam del dopoguerra (2025, USA). La narrazione di Kieu Bich Hau cattura profonde esperienze umane, fondendo tradizioni vietnamite con temi universali.