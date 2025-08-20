Premio Inedito Rhegium Julii 2025, tutto pronto per il gran galà finale
· Poesia inedita: Carmelo Consoli (Firenze) con la poesia “Ballata per Aylan”, Elisa Camilla D’Ascola (Reggio Calabria) con la lirica “Controcanto d’anima”, Domenico Favasuli (Africo) con la poesia “Ti cercherò”, Luigi Mussari (Catanzaro) con la poesia “Confusa nelle mentecatte meraviglie” , Sergio Valentini (Cosenza) con la poesia “Ho fermato”, Enzo Petrolino (Reggio Calabria) con la poesia “Cammino di speranza”
· Silloge inedita: Carlo Ricci (La Quercia-Viterbo) con la silloge “Scorci”, Rodolfo Settimi (Roma) con la raccolta “Astragali”, Giovanni Suraci (Reggio Calabria) con la silloge “Restiamo umani”, Oscar Tison (Vado di Cadore) con la silloge “Anche oggi è troppo tardi”, Rosa Tuccio (Satriano) per la raccolta “Poesia rosse”, Giovanna Vizzari (Reggio Calabria)
La seconda commissione presieduta dal Dirigente scolastico Francesco Cernuto e composta da Benedetta Borrata, Rosellina Falduto, Maria Florinda Minniti, Teresa Scordino, Rosaria Surace:
· Racconto: Stefano Bambi (Firenze) con il racconto “L’attesa” Teresa Antonia Bevacqua (Imola) con il racconto“ Le confessioni del cuore”, Piero De Vita (Trebisacce) con il racconto “Il paese della coralità”, Benedetto Minuto (Villa san Giovanni) con il racconto “I postini del mare”, Saverio Orlando (Cerveteri) con il racconto “Lo scruscio dei fiammiferi”) Roberto Rognoni (Conegliano Veneto) con il racconto “Solo per una sera”
La serata, condotta dalla giornalista Ilda Tripodi, sarà aperta dal video curato da Orsola Toscano e dalla stessa conduttrice.
Le opere premiate e quelle degli ospiti saranno recitate da Daniela Scuncia e Cinzia Messina
La manifestazione sarà conclusa da un concerto del trio Armonie mediterranee diretto dal maestro Martino Schipilliti.
UNA VITA PE LA CULTURA – BIOGRAFIA DEI PREMIATI
JOSÈ MANUEL DE VASCONCELOS
Poeta, saggista, critico e traduttore. Ha pubblicato diversi libri di poesia e testi critici sulla pittura. Collabora con le principali riviste letterarie portoghesi e straniere. Ha partecipato a diversi Congressi e Incontri letterari in Portogallo e in diversi altri paesi. Ha tradotto poeti come Federico García Lorca, Eugenio Montale, Umberto Saba e Paul Valéry. Ha organizzato riviste letterarie e antologie, in particolare un´ antologia sul Futurismo italiano.
È vice-presidente dell´Associazione Portoghese degli Scrittori, membro del PEN Club portoghese e dell´Associazione Portoghese di Critici Letterari. Collaboratore dell’Osservatorio Permanente Sugli Studi Pavesiani nel Mondo, ha pubblicato in Italia vari saggi su Cesare Pavese.
Le sue poesie sono state tradotte in spagnolo, francese, inglese, italiano, tedesco, cinese, giapponese, arabo, rumeno, sloveno e albanese.
KIEU BICH HAU
Kieu Bich Hau, nota scrittrice e ambasciatrice culturale vietnamita, è membro della Vietnam Writers’ Association. Nata nella provincia di Hung Yen, in Vietnam, è una voce di spicco nella letteratura contemporanea e una attiva editor per la rivista Writer & Life (Vietnam), la rivista NEUMA (Romania) e la rivista Humanity (Russia).
Ha ricevuto numerosi riconoscimenti, tra cui il Prodigy Life Academy (USA), E’ ambasciatrice di Ukiyoto Publisher (Canada) in Vietnam ed è fondatrice e direttrice di Hanoi Female Translators, che promuove lo scambio letterario e l’emancipazione.
Le sue 28 opere pubblicate sono state tradotte in 20 lingue,
Ha anche vinto nove prestigiosi premi letterari, tra cui il Literature Award 2007 (Vietnam), l’ART Danubius Prize 2022 tra Vietnam e Ungheria e il Great Award of Korea 2023.
Ha partecipato a numerosi eventi letterari globali, tra cui l’ASEAN-China Writers’ Forum (2019, Cina), l’International Poetry Festival – Europa in Versi (2023, Italia), il 10° America Poetry Festival a New York (2023, USA) e il World Writers’ Meet (2024, India), il panel dell’Università di Washington sul Vietnam del dopoguerra (2025, USA). La narrazione di Kieu Bich Hau cattura profonde esperienze umane, fondendo tradizioni vietnamite con temi universali.