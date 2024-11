Premio Nazionale “Antonio Serra” ai rettori di quattro prestigiosi atenei italiani

Cosenza, 8 novembre 2024 – La Camera di Commercio di Cosenza è lieta di annunciare la cerimonia di premiazione della terza edizione del Premio Nazionale Antonio Serra, evento dedicato al settore della Scienza, che si terrà domenica 17 novembre 2024 alle ore 18:00 presso il Salone eventi dell’ente.

Il Premio Antonio Serra, istituito per valorizzare figure d’eccellenza che hanno contribuito alla crescita economica e culturale del territorio, rappresenta un omaggio all’economista calabrese Antonio Serra, pioniere della scienza economica moderna. Questa terza edizione del riconoscimento è dedicata a personalità di spicco del mondo accademico, selezionate per il loro contributo alla scienza e per il loro legame con il nostro territorio.

A ricevere il premio saranno i rettori di quattro dei più prestigiosi atenei italiani:

Francesco Billari , Rettore dell’Università Bocconi di Milano.

, Rettore dell’Università Bocconi di Milano. Nicola Leone , Rettore dell’Università della Calabria.

, Rettore dell’Università della Calabria. Eugenio Guglielmelli , Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma.

, Rettore dell’Università Campus Bio-Medico di Roma. Antonella Polimeni, Rettrice dell’Università “La Sapienza” di Roma.

L’evento vedrà interventi istituzionali del Presidente della Camera di Commercio di Cosenza, Klaus Algieri; del Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto; del Ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini. Seguiranno le Lectio Brevis dei premiati, offrendo al pubblico una panoramica unica su scienza, istruzione e innovazione. Moderatrice della serata sarà Erminia Giorno, Segretario Generale della Camera di Commercio di Cosenza.

Per partecipare all’evento è necessario iscriversi compilando il modulo al link: https://forms.gle/GRmXjZhULPr2YwwY6