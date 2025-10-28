Premio Oscar Green di Coldiretti Giovani Impresa Calabria: la finale regionale dedicata all’”intelligenza naturale”.  E il talento, si sa, in Calabria c’è.

Si terrà venerdì 31 ottobre alle ore 10.30, presso il Parco Hotel Granaro di Sorbo San Basile (CZ), la finale regionale del premio Oscar Green 2025 promosso da Coldiretti Giovani Impresa Calabria, che quest’anno ha come tema l’“Intelligenza naturale”.

L’iniziativa, giunta alla sua diciannovesima edizione, ormai appuntamento fisso per il mondo agricolo, premia i giovani imprenditori che con passione, creatività e coraggio stanno innovando in agricoltura, coniugando competenza, tradizioni e tecnologia. Durante la premiazione sarà in programma per le ore 11.00 anche una visita guidata al MABOS – Museo d’Arte del Bosco della Sila, per vivere con i partecipanti un’esperienza immersiva tra arte e natura.

Il concorso, che ogni anno coinvolge migliaia di giovani in tutta Italia, si articola quest’anno in cinque categorie. Un sistema quello agroalimentare che è portatore di notizie sempre nuove, sempre Breaking News!

• Campagna Amica – Custode di biodiversità, per la valorizzazione del Made in Italy e della filiera corta;

• Impresa digitale e sostenibile, per chi coniuga innovazione e tutela ambientale;

• Coltiviamo insieme, dedicata ai progetti collettivi e alle reti d’impresa;

• Agri-influencer, per chi promuove l’agricoltura attraverso i nuovi linguaggi della comunicazione;

• +Impresa, riservata alle aziende che si distinguono per visione e capacità di crescita.

Oscar Green rappresenta i giovani che hanno scelto per il proprio futuro l’agricoltura, trasformando le idee in valore e unendo innovazione e sostenibilità. L’obiettivo è quello di valorizzare l’agricoltura delle future generazioni, perché cibo, paesaggio e impresa siano sempre più motori reali di sviluppo. Ospite della giornata sarà Carmine Lupia: agronomo ed esperto botanico che si occupa di tutela della biodiversità e di promozione delle risorse ambientali e paesaggistiche.

In occasione della premiazione, sarà annunciato inoltre da Coldiretti il nome dell’azienda selezionata – tra gli attuali vincitori regionali – per partecipare alla finale nazionale del premio Oscar Green.