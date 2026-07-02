Prende il via il nuovo collegamento ferroviario tra la Riviera dei Cedri, Catanzaro e la Costa dei Gelsomini

Riceviamo e pubblichiamo

Dal prossimo 6 luglio Scalea e tutta la Riviera dei Cedri saranno collegati direttamente con Catanzaro e con il basso Jonio calabrese.

A renderlo noto è l’Unione delle Associazioni della Riviera dei Cedri e del Pollino, che nei giorni scorsi si era attivata affinché i “nuovi” Intercity Reggio Calabria–Roma via Jonica garantissero il collegamento anche con l’Alto Tirreno cosentino.

Era esattamente il 2 luglio 2020 quando, in piena emergenza pandemica, grazie all’iniziativa delle Associazioni, per la prima volta il treno AV Italo effettuava la fermata nella stazione di Scalea. A distanza di sei anni entra in servizio quello che il gruppo ha ribattezzato “il Treno del Cedro e del Bergamotto”, poiché per la prima volta si connettono i territori dove vengono coltivati due dei frutti simbolo della Calabria.

Il “nuovo” servizio sarà attivato in via sperimentale e nasce dalla rimodulazione di collegamenti già esistenti. Gli Intercity 551 e 556 saranno effettuati con una doppia composizione di treni Blues, convogli di ultima generazione a tripla alimentazione (elettrica, a batteria e a metano). Giunti a Lamezia Terme, i due convogli verranno separati: uno proseguirà lungo la linea jonica – tuttora non elettrificata – effettuando fermata a Catanzaro Lido, Soverato, Monasterace, Roccella Jonica, Gioiosa Jonica, Locri, Brancaleone e Melito Porto Salvo; l’altro invece continuerà lungo la storica linea tirrenica con fermate a Vibo Marina, Briatico, Tropea, Ricadi e Nicotera.

«Fin dal primo momento – ricorda l’Avv. Maurizio Cava, portavoce dell’Unione delle Associazioni – abbiamo ritenuto doveroso sostenere la proposta di istituire un Intercity diretto tra l’area jonica calabrese e la Capitale. Si tratta di un servizio essenziale non solo per la mobilità, ma anche di uno strumento capace di valorizzare le potenzialità inespresse di questi territori.»

Secondo il portavoce dell’Unione, il nuovo collegamento può rappresentare anche un’importante opportunità di coesione territoriale all’interno della Calabria.

«Fino ad oggi – evidenzia Cava – raggiungere Catanzaro, capoluogo di Regione e sede di importanti uffici pubblici, dell’Università, di strutture ospedaliere e della Corte d’Appello, richiedeva due o tre cambi di treno. Ancora più complicato era spostarsi con i mezzi pubblici tra la Riviera dei Cedri e il basso Jonio. È evidente che un solo treno non basti per migliorare la mobilità ma attraverso questo collegamento si potrebbero aprire prospettive del tutto nuove, non soltanto dal punto di vista turistico ma anche economico e sociale, favorendo relazioni tra due aree che, pur appartenendo alla stessa regione, non hanno mai avuto alcun rapporto»

Per l’Unione delle Associazioni questo risultato non rappresenta un punto di arrivo, bensì un ulteriore tassello di un percorso avviato negli anni. Nei giorni scorsi è stata infatti formalizzata anche la proposta di istituire un nuovo collegamento diretto fra Roma e Cosenza, Sibari, Corigliano-Rossano, Cirò e Crotone.

Spetta ora alla politica e all’imprenditoria cogliere queste opportunità e far si che si trasformino in concrete opportunità di sviluppo.