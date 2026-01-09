Prende il via il servizio navetta che collegherà la Stazione di Locri all’Ospedale

L’Ambito Territoriale di Locri insieme alla fattiva collaborazione dell’ATS di Caulonia, comunica che da lunedì 12 gennaio 2026 prenderà ufficialmente il via il servizio-navetta che collegherà la stazione ferroviaria di Locri all’Ospedale di Locri (e viceversa), con 26 collegamenti quotidiani tra andata e ritorno (prima corsa ore 6:00 ultima 19:22).

Capolinea delle partenze sono appunto la Stazione FS di Locri e l’Ospedale di Locri, con fermate intermedie previste anche a Piazza don Bosco e in Via Garibaldi (nei pressi dell’incrocio con la via Cosmano).

Il servizio, attivato in via sperimentale, è destinato a tutti i soggetti fragili che necessitano dell’accesso al Servizio Sanitario Pubblico e che, in considerazione delle necessità logistiche per l’accesso alle prestazioni, spostandosi con mezzi pubblici (treni o autobus di linea), avranno così la possibilità di raggiungere il Nosocomio locrese con maggiore facilità e in autonomia.

Il servizio di collegamento Stazione-Ospedale, a seguito di indagine di mercato preliminare alla procedura di affidamento espletata dall’ATS di Locri, sarà garantito dalla ditta Autolinee Audino Venturino di Locri, in completamento alle corse già previste sulla tratta “da e verso Gerace” da parte di Autolinee Federico.

Il Sindaco di Locri Giuseppe Fontana, in qualità di Presidente dell’ATS di Locri, che ha fortemente voluto l’istituzione del servizio, in un’ottica di collaborazione tra Ambiti, in una prima fase ha coinvolto il Sindaco di Caulonia, Francesco Cagliuso, in qualità di Presidente dell’ATS della zona Nord della Locride, il quale ha immediatamente sposato l’iniziativa.

In una seconda fase, attraverso un percorso programmato condiviso, sono direttamente intervenuti i due Uffici di Piano degli Ambiti Territoriali di Locri e Caulonia (che nel sociale si suddividono territorialmente la Locride nelle aree Nord e Sud), che hanno fattivamente collaborato dando avvio all’iniziativa, individuando le risorse necessarie per l’avvio del servizio a tariffa agevolata.