Preparatevi a brindare all’estate: “Sorsi nel Borgo” saluta la stagione con una serata di musica e allegria

sorsi nel borgo - verbicaro

L’estate si avvia alla conclusione, ma la Pro Loco Verbicaro APS è pronta a regalarci un’ultima, indimenticabile serata per celebrarla.

“Sorsi nel Borgo”, l’evento che ha animato le sere estive, giunge al suo ultimo appuntamento e si prepara a chiudere in bellezza con un brindisi speciale.

Venerdì 22 agosto 2025, a partire dalle ore 21:30, Piazza San Pietro si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto. I partecipanti saranno immersi in un’atmosfera suggestiva, dove il fascino del borgo storico si unisce a un’offerta musicale di qualità.

Sarà l’occasione perfetta per gustare un buon bicchiere di vino locale o un long drink, in compagnia e all’insegna del divertimento.

La serata prenderà il via con l’energia del concerto live dei THULE, che sapranno coinvolgere il pubblico con la loro performance. A seguire, per far ballare e divertire i presenti fino a tarda notte, l’after live di GIUPO & ANTHOS.

L’evento è realizzato con il patrocinio e la collaborazione di:

  • Comune di Verbicaro
  • Verbicaro Viti e Vini s.r.l
  • BCC Calabria Nord

La Pro Loco Verbicaro APS invita tutti a partecipare numerosi a questo appuntamento conclusivo per un brindisi d’addio all’estate che promette di rimanere nel cuore.

Info utili:

  • Evento: Sorsi nel Borgo
  • Data: 22 agosto 2025
  • Ora: Start 21:30
  • Luogo: Piazza San Pietro, Verbicaro (CS)
