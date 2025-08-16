Preparatevi a brindare all’estate: “Sorsi nel Borgo” saluta la stagione con una serata di musica e allegria
L’estate si avvia alla conclusione, ma la Pro Loco Verbicaro APS è pronta a regalarci un’ultima, indimenticabile serata per celebrarla.
“Sorsi nel Borgo”, l’evento che ha animato le sere estive, giunge al suo ultimo appuntamento e si prepara a chiudere in bellezza con un brindisi speciale.
Venerdì 22 agosto 2025, a partire dalle ore 21:30, Piazza San Pietro si trasformerà ancora una volta in un palcoscenico a cielo aperto. I partecipanti saranno immersi in un’atmosfera suggestiva, dove il fascino del borgo storico si unisce a un’offerta musicale di qualità.
Sarà l’occasione perfetta per gustare un buon bicchiere di vino locale o un long drink, in compagnia e all’insegna del divertimento.
La serata prenderà il via con l’energia del concerto live dei THULE, che sapranno coinvolgere il pubblico con la loro performance. A seguire, per far ballare e divertire i presenti fino a tarda notte, l’after live di GIUPO & ANTHOS.
L’evento è realizzato con il patrocinio e la collaborazione di:
- Comune di Verbicaro
- Verbicaro Viti e Vini s.r.l
- BCC Calabria Nord
La Pro Loco Verbicaro APS invita tutti a partecipare numerosi a questo appuntamento conclusivo per un brindisi d’addio all’estate che promette di rimanere nel cuore.
Info utili:
- Evento: Sorsi nel Borgo
- Data: 22 agosto 2025
- Ora: Start 21:30
- Luogo: Piazza San Pietro, Verbicaro (CS)