Presentata la 2° edizione del “Festival Paola in ‘Mpiu’…lati De.Co.”

Si è tenuta nell’aula Consiliare del Comune di Paola la conferenza di presentazione della seconda edizione del “Festival Paola in ‘Mpiu’…lati De.Co .” che si svolgerà il 16 Agosto, dalle 18,30, nella bellissima Corso Garibaldi e nella suggestiva Piazza del Popolo.

Alla presenza dell’Assessore al Turismo Catia Risotto che ha sottolineato i tanti eventi comunque realizzati o patrocinati e stimolati dal Comune pur in tempi tanto ristretti.

Quindi il consigliere Francesco Aloia che ha ricordato come la torta rustica salata sia un preciso emblema di gusto e tradizione del territorio paolano.

La Dirigente scolastica Sandra Grossi che non solo ha garantito la presenza ufficiale di allievi dell’Ipseoa S. Francesco, ma ribadendo la volontà che Istituzioni, Associazioni e Scuole s’impegnino per un forte e comune rilancio di tutta Paola. Poi, col Presidente Provinciale Unpli Cosenza Antonello Grosso La Valle in rappresentanza di tutte le Pro Loco provinciali sicuramente vicine nell’occasione del Festival.

Ed ancora del Presidente Pro Loco di Paola Marcello Lamberti impegnato in una serie di attività per dare impulso a tutta la valorizzazione del territorio e quale protagonista sin dal 2019 della realizzazione dei piatti e prodotti De.Co . paolani.

Il tutto condito dall’agile conduzione dell’enogastronomo e giornalista conoscitore ed esperto delle De.Co . Bruno Sganga.

Il Festival Paola In ‘Mpiù..lati De.Co , punta a regalare emozioni per tutte le fasce d’età.

Protagonista sarà il food, con la degustazione dell’iconica torta salata tradizionale ma pure con gustose nuove interpretazioni, ma non mancheranno altri piatti della cucina calabrese e Paolana, il beverage adeguato in abbinamento e la myxologi.

La serata sarà contraddistinta anche dall’animazione, dalla scenografia, e dalle esibizioni musicali della Live Band Guernica, che riproporrà successi italiani degli anni 70 e anni 80, mentre per i giovani ecco Cricca, direttamente da Amici.

Immancabile anche la musica identitaria popolare calabrese così come il Brindisi di mezzanotte.

Una serata che vuole celebrare uno dei piatti tipici della cucina paolana raccontando il territorio ed esaltando le tradizioni Paolane per una narrazione sempre più all’avanguardia dell’enogastronomia.

Una serata da non perdere nel centro cittadino paolano promossa dalla Pro Loco in collaborazione con l’amministrazione comunale e dell’Ipseoa di Paola.