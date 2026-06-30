Presentata l’Estate Andreolese 2026: due mesi di eventi tra cultura, tradizioni, musica e valorizzazione del territorio

L’Amministrazione Comunale presenta il calendario ufficiale dell’Estate Andreolese 2026, un ricco programma di appuntamenti che accompagnerà cittadini, emigrati e visitatori nei mesi di luglio e agosto, con iniziative dedicate alla cultura, alla musica, alle tradizioni popolari, alla spiritualità, allo sport, alle escursioni naturalistiche e alla promozione del territorio.

L’edizione 2026 conferma la volontà dell’Amministrazione di offrire un’estate capace di coinvolgere tutte le fasce d’età, valorizzando il patrimonio storico, artistico e paesaggistico del Comune attraverso un calendario costruito grazie alla collaborazione delle numerose realtà associative e religiose che operano quotidianamente sul territorio.

L’Amministrazione Comunale desidera rivolgere un sentito ringraziamento a tutte le associazioni, ai volontari e agli enti che hanno contribuito alla realizzazione del programma:

Pro Loco Sant’Andrea Apostolo dello Ionio;

Associazione Primavera Andreolese;

Auser Sant’Andrea Ionio;

Associazione Villa Villacolle;

Associazione Sportiva Nausicaa C5;

Gruppo Folkloristico Pignatari;

Gruppo Trekking “Il Cammino della Monachella di San Bruno”;

Associazione AMA;

Associazione ARA;

Villa della Fraternità ONLUS;

Parrocchia SS. Pietro e Paolo;

Parrocchia San Raffaele Arcangelo;

GAL Serre Calabresi, promotore della Festa dell’Amministrazione in programma il 22 agosto 2026.

Il calendario propone un percorso articolato tra presentazioni di libri, mostre, cammini, eventi religiosi, manifestazioni sportive, spettacoli, appuntamenti dedicati ai bambini e iniziative volte a promuovere le tradizioni locali, offrendo numerose occasioni di incontro e di partecipazione.

«L’Estate Andreolese rappresenta il frutto di una comunità che lavora insieme. La collaborazione tra istituzioni, associazioni, parrocchie e volontari rende possibile un programma ricco e variegato che valorizza il nostro territorio e rafforza il senso di appartenenza alla comunità.»

L’Amministrazione Comunale invita cittadini, visitatori ed emigrati a partecipare numerosi agli appuntamenti in calendario, vivendo un’estate all’insegna della cultura, della convivialità e della scoperta delle bellezze di Sant’Andrea Apostolo dello Ionio.

Il programma completo è disponibile attraverso i canali istituzionali del Comune.

Per ciascun evento, modalità di partecipazione ed eventuali aggiornamenti saranno comunicati dagli enti e dalle associazioni organizzatrici attraverso i rispettivi canali ufficiali.

Il calendario potrà subire variazioni.

Vi aspettiamo per vivere insieme l’Estate Andreolese 2026!