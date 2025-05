Presentata ufficialmente la VII edizione dell’Infiorata di Taurianova 2025

Nella splendida cornice della Biblioteca Renda si è svolta ieri, 24 maggio, la conferenza stampa di presentazione dell’attesissima Infiorata di Taurianova 2025, giunta alla sua settima edizione, che si terrà dal 6 all’8 giugno nel centro cittadino.

L’incontro ha visto la partecipazione delle autorità locali, a cominciare dal Sindaco Roy Biasi, accompagnato dagli Assessori Maria Fedele e Massimo Grimaldi, a testimonianza dell’impegno dell’amministrazione nel sostenere un evento che coniuga bellezza, tradizione e promozione del territorio.

A portare il loro saluto anche l’Onorevole Cirillo e l’Onorevole Arruzzolo, quest’ultimo ha portato i saluti dell’Onorevole Francesco Cannizzaro, nonchè la riconoscenza e l’apprezzamento per questo evento straordinario ma al quale non è potuto intervenire poiché impegnato negli ultimi giorni della campagna elettorale

regionale in tutta la Calabria.

Dopo i saluti istituzionali, la parola è passata al Presidente f.f. della Pro Loco, Pierluigi Melara, e al referente artistico del progetto, Nello Stranges, che hanno introdotto il cuore dell’incontro: la presentazione del programma ufficiale.

È stata infatti la Direttrice Artistica Valentina Mammana a illustrare i dettagli della manifestazione, svelando in anteprima i bozzetti ufficiali che verranno realizzati lungo le vie della città da infioratori provenienti da tutta Italia e dal Mondo, con una forte componente di coinvolgimento sociale e culturale.

Due importanti novità per il 2025: il supporto del nuovo main sponsor, il Gruppo Vadalà, rappresentato da Isabella Vadalà, che ha espresso entusiasmo e orgoglio per sostenere un evento capace di attrarre migliaia di visitatori e la copertura televisiva totale della trasmissione “Raggio di sole” di Lino Polimeni.

A condurre con garbo e passione la conferenza è stato lo scrittore Vincenzo Furfaro, rendendolo un momento di condivisione e visione per tutta la comunità.

L’Infiorata di Taurianova si conferma così un appuntamento di grande rilievo nel panorama culturale calabrese, capace di unire arte, partecipazione popolare e promozione del territorio.