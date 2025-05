Presentate le novità artistiche dell’Officina dell’arte

Otto in abbonamento, più un evento speciale di carattere benefico e quattro spettacoli fuori abbonamento (già in vendita presso la sede dell’ODA in Via Fata Morgana n.36 e su www.ticketone.it).

Il rinnovo abbonamenti inizierà dal 2 Giugno al 21 Giugno, mentre i nuovi abbonamenti si potranno fare dal 23 Giugno all’11 Ottobre 2025. Dal 22 Settembre invece, sarà aperta la vendita di tutti i biglietti per ogni singolo spettacolo in abbonamento.

“Quest’anno, abbiamo pensato di offrire l’elenco dei nostri eventi a portata di mano con una brochure digitale, niente più fogli sparsi afferma l’attore Piromalli.

Ogni spettatore infatti, potrà inquadrare i QR Code e sfogliare comodamente da casa il programma, scaricarlo e scegliere con calma, i live preferiti della Stagione teatrale 2025-2026 firmata Officina dell’Arte.

I biglietti si possono prenotare presso la sede dell’Oda oppure online su www.ciaotickets.com. Gli spettacoli fuori abbonamento sono già in vendita su Ticketone.

E non finisce qui, c’è una novità assoluta: abbiamo aperto il canale WhatsApp ufficiale dell’Officina dell’Arte per aggiornare il nostro pubblico in tempo reale su spettacoli, prevendite, promozioni e tanto altro.

Basta iscriversi gratuitamente con un click su https://whatsapp.com/channel/ 0029Vb5uPhK2kNFsKEtQqX1x”.

Ad infiammare il palco del “Cilea” ci penseranno il comico più irriverente Angelo Duro con il live “Ho tre belle notizie” in programma il 13 Novembre, la coppia più raffinata della scena musicale italiana ed internazionale Nicky Nicolai e Stefano di Battista con “Mille bolle blu” il 6 Febbraio 2026, l’attore romano Maurizio Battista il 10 aprile 2026 e l’autore e conduttore Roberto Lipari con “L’ultimo spettacolo” il 6 Maggio 2026. I biglietti sono già disponibili su www.ticketone.it.