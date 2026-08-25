Presentato alla cittadella regionale “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”

È stata presentata questa mattina, nella sala verde della Cittadella regionale di Catanzaro, l’iniziativa “Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate”, in programma venerdì 28 e sabato 29 agosto sul lungomare di Belvedere Marittimo.

Alla conferenza stampa hanno partecipato Giuseppe Iiritano, dirigente generale del Dipartimento Agricoltura della Regione Calabria; il sindaco di Belvedere Marittimo, Vincenzo Cascini; il direttore generale dell’Ente per i Parchi Marini Regionali della Calabria, Raffaele Greco; la direttrice generale di Arsac, Fulvia Caligiuri; la dirigente generale dell’Uoa Sviluppo Sistemi Culturali del Dipartimento Turismo, Cultura e Identità Territoriale, Antonella Maria Cauteruccio; il comunicatore Lenin Montesanto, oltre ai rappresentanti del territorio Ciriaco Riente, presidente dell’Ordine dei Commercialisti di Paola, e Domenico Amoroso, direttore del Gal Riviera dei Cedri.

L’evento si propone di coniugare valorizzazione del patrimonio agroalimentare, promozione turistica, cultura e innovazione tecnologica, offrendo ai visitatori un’esperienza immersiva tra le bellezze del borgo tirrenico e la spettacolarità di uno show di droni.

“Presentiamo una manifestazione che si svolge in uno dei borghi più belli della Calabria ha dichiarato Iiritano.

‘Dalle Mura al Cielo’ punta a valorizzare le nostre eccellenze enogastronomiche attraverso una formula capace di unire tradizione e innovazione.

Lo spettacolo dei droni rappresenta un elemento attrattivo importante per il turismo e diventa uno strumento per far conoscere la qualità delle produzioni agroalimentari calabresi.

Il comparto agricolo continua a essere uno dei motori dell’economia regionale e iniziative come questa contribuiscono a promuovere l’identità e la bellezza della nostra terra”.

Nel suo intervento, Raffaele Greco ha evidenziato il ruolo dell’iniziativa all’interno del più ampio programma di promozione dei Parchi Marini Regionali, protagonisti di una stagione ricca di eventi e attività divulgative.

“Belvedere rappresenta un progetto emblematico perché riesce a mettere insieme il Parco Marino Riviera dei Cedri, la storia del territorio, l’identità culturale, l’enogastronomia e il patrimonio ambientale.

Le luci che partiranno dal Castello e si proietteranno verso il mare raccontano simbolicamente questo legame tra storia e futuro. È l’esempio di un’offerta turistica integrata che guarda oltre la sola stagione balneare e punta a valorizzare la Calabria durante tutto l’anno”, ha affermato Greco.

Per Fulvia Caligiuri il valore dell’iniziativa risiede nella capacità di esaltare le specificità locali. “Accanto ai grandi eventi regionali, esistono manifestazioni territoriali che svolgono un ruolo fondamentale nella promozione delle comunità e delle loro eccellenze.

Questi appuntamenti mantengono vivo il territorio, raccontano le produzioni tipiche, il patrimonio culturale e le tradizioni che caratterizzano ogni area della Calabria. Per questo Arsac sostiene convintamente iniziative come ‘Dalle Mura al Cielo’”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal sindaco Cascini, che ha sottolineato come l’evento rappresenti un’occasione di incontro autentico con il territorio:

“Abbiamo costruito questa manifestazione per offrire ai visitatori un’esperienza completa, che racconti la nostra agricoltura, il nostro mare, le nostre montagne, la cultura e la storia di Belvedere.

Oggi possiamo contare su un patrimonio ambientale straordinario e su un mare che è tornato a esprimere tutta la sua bellezza.

Ma Belvedere è anche un luogo ricco di storia, tradizioni e spiritualità, elementi che vogliamo condividere con chi sceglie di visitare la nostra comunità”.

Nel corso dell’incontro è intervenuta anche Antonella Maria Cauteruccio, dirigente generale dell’Uoa Sviluppo Sistemi Culturali del Dipartimento regionale Turismo, Cultura e Identità Territoriale, che ha sottolineato il valore strategico dell’iniziativa all’interno del percorso di promozione della destinazione Calabria.

“Quello che presentiamo oggi è un progetto culturale che si inserisce nel racconto della Calabria avviato negli ultimi anni.

Dal 2021, con il brand ‘Calabria Straordinaria’, è iniziato un percorso di crescita che ha coinvolto istituzioni regionali ed enti territoriali in una visione condivisa.

L’iniziativa di Belvedere rappresenta un esempio concreto di come sia possibile valorizzare in maniera integrata mare ed entroterra, mettendo in rete il patrimonio storico, culturale e paesaggistico del territorio”.

Cauteruccio ha inoltre evidenziato il ruolo dell’enogastronomia come strumento di narrazione identitaria: “Il cibo e il vino raccontano i territori e le comunità. Per questo è fondamentale investire nella formazione di tutti coloro che operano a contatto con i visitatori.

L’accoglienza è una responsabilità condivisa che coinvolge anche gli enti pubblici. Nei centri storici della Calabria sono custodite storie che raccontano l’identità dei calabresi e prenderne consapevolezza è il primo passo per valorizzarle pienamente”.

Nel corso della conferenza, Ciriaco Riente e Domenico Amoroso hanno infine rimarcato l’importanza della collaborazione tra istituzioni, enti e realtà territoriali per promuovere lo sviluppo della Riviera dei Cedri, rafforzando una visione comune orientata alla crescita e alla valorizzazione delle eccellenze locali.

“Dalle Mura al Cielo – Storie Prelibate” si inserisce nel percorso avviato dalla Regione Calabria e dagli enti partner per promuovere i territori attraverso un modello che integra cultura, ambiente, turismo ed enogastronomia, valorizzando i borghi e le identità locali come leve strategiche per lo sviluppo e l’attrattività della regione.

L’appuntamento è quindi fissato per il 28 e 29 agosto sul lungomare di Belvedere Marittimo, dove spettacoli, tradizioni, gastronomia e innovazione si incontreranno per raccontare una Calabria autentica, accogliente e proiettata verso il futuro.

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