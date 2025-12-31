Presentato il logo ufficiale della 39° edizione dei Campionati Italiani al Palaunipromos di Cinquefrondi

Giorno 30 dicembre c/o il Palaunipromos di Cinquefrondi è stato presentato ufficialmente il logo che accompagnerà la 39 edizione dei campionati italiani paraarchery che si disputeranno l’ultimo fine settimana di gennaio 2026 a Lamezia Terme.

Manifestazione sportiva che vedrà sulla linea di tiro circa 70 atleti con disabilità, alla conquista del titolo iridato suddiviso per categoria nei giorni 24/25 gennaio p.v.

La Fitarco Nazionale, a distanza di quattro anni, ha puntato ancora una volta sulle capacità organizzative dell’asd AIDA per organizzare un evento di carattere nazionale che torna così in pochissimo tempo per la seconda volta in Calabria, sempre grazie alla società guidata dal Presidente Annalisa Insardà.

A presentare il logo oltre ai dirigenti della società, era presente il sindaco della Città di Cinquefrondi Michele Conia, ed il consigliere con delega allo sport Giuseppe Luciano, da sempre vicini alle attività dell’asd Aida ed AIDA onlus odv.

Il sindaco Conia si è dichiarato orgoglioso di ospitare nella “Sua comunità” una solida realtà come è l’asd Aida, che ha portato in tantissime occasioni il nome di Cinquefrondi a brillare sia a livello Nazionale che internazionale, vedendo crescere e salire sul podio giovani campioni proprio di Cinquefrondi nella disciplina del tiro con l’arco in varie parti d’Italia.

Presente inoltre la campionessa paralimpica Enza Petrilli, nata atleticamente nella famiglia AIDA ed ora in forza alle fiamme oro della Polizia di Stato.

Il logo è stato realizzato dall’architetto cinquefrondese Alessandro Albanese, segretario della società organizzatrice dei campionati e dirigente nazionale per il centro-sud Italia della Fitarco Nazionale, guidata dal nuovo presidente Vittorio Polidori.

Per la realizzazione del logo Albanese si è ispirato al palazzetto dello sport di Lamezia Terme che ospiterà appunto i campionati italiani, riprendendo uno spaccato di architettura, design moderno e sinuoso ispirato ai sassi del litorale lametino, con ampie vetrate panoramiche.

Il coordinamento dell’organizzazione è stato affidato al team manager Michelangelo Minutoli che ha allestito uno staff di circa cinquanta volontari che durante l’evento si occuperanno della logistica, trasferimento atleti, gestione della struttura e a quanto necessario per la riuscita della manifestazione sportiva paralimpica.

Una macchina organizzativa ben collaudata, poiché l’asd Aida durante l’anno organizza diverse competizioni ufficiali federali nel proprio palazzetto dello sport.

È stata l’occasione per ringraziare pubblicamente sponsor e partners che hanno deciso di sostenere l’asd Aida durante l’organizzazione di una così importante manifestazione sportiva e non solo, perché contestualmente allo sport lancia un messaggio sociale molto importante, che tende ad avvicinare persone con disabilità al reinserimento sociale.