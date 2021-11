Presentato il “Professional day”, comune e Metrocity rispondono presente

Condividi

L’assessora comunale alle Politiche giovanili, Giuggi Palmenta, ed il dirigente alla Formazione della Città Metropolitana, Francesco Macheda, hanno preso parte alla conferenza stampa di presentazione del “Professional day”, la due giorni (2-3 dicembre) dedicata al mondo del lavoro.

Stamane, presso la Camera di Commercio reggina, infatti, ha ufficialmente preso il via la serie di iniziative che aiuteranno l’incontro fra domanda ed offerta occupazionale promossa dal Cisme in partenariato, fra gli altri, con Comune, Città Metropolitana, Ente camerale, Università “Mediterranea” e Università per stranieri “Dante Alighieri”.

“È una grande opportunità”, ha spiegato l’assessora Palmenta aggiungendo: “Simili iniziative sono un modo pratico e concreto per mettere a contatto aziende e giovani in un contesto che ha davvero un’incredibile necessità di lavoro”.

Concetto ripreso dal dirigente Francesco Macheda che, nel corso del suo intervento, ha parlato di “un evento importantissimo per i nostri ragazzi e per chi vuole avere una possibilità di iniziare un’attività”.

“La Città Metropolitana è presente ha spiegato in continuità con le deliberazioni degli ultimi consigli metropolitani che, dal 2014, si riassumono nella sottoscrizione di un’alleanza fattiva e reale, con altri attori del territorio, aperta a chiunque voglia contribuire alla crescita sociale, civile, economica ed occupazionale attraverso gli ambiti dell’istruzione, della formazione, dell’orientamento, delle opportunità offerte dalle norme e dalla programmazione UE.

Un lavoro che assume ancora più importanza visto il momento storico delicatissimo che stiamo attraversando a causa della pandemia in corso”.

“Durante la due giorni ha continuato Macheda all’é-hotel saranno presenti aziende che intervisteranno giovani e disoccupati in cerca di lavoro offrendo una vera e propria possibilità contro, soprattutto, lo scoraggiamento di questi tempi drammatici scanditi dal Covid”.