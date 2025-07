Presentato negli scorsi giorni il bando “EVOTasting 2025. Un viaggio nei sapori dell’olio calabrese”

Si è tenuta alla Camera di Commercio di Catanzaro Crotone Vibo Valentia sede di Catanzaro la Conferenza Stampa di presentazione del bando “EVOTasting 2025. Un viaggio nei sapori dell’olio calabrese”, l’iniziativa promossa dall’Ente camerale per sostenere e valorizzare l’eccellenza degli oli extravergine di oliva e il settore olivicolo calabrese, in particolare quelli del territorio di riferimento, creando un network tra produttori, operatori del settore Ho.Re.Ca. e appassionati del mondo dell’olio.

La Conferenza Stampa è stata presieduta dal Presidente dell’Ente camerale Pietro Falbo, affiancato dal Consigliere Fabio Borrello e dal funzionario responsabile di progetto Alessandra Gazzani Marinelli, e ha registrato l’autorevole intervento dell’Assessore all’Agricoltura Gianluca Gallo.

Nell’introdurre i lavori il Presidente Falbo ha sottolineato l’azione intrapresa dall’Ente camerale “per la promozione strutturale del settore olivicolo, dei prodotti e delle aziende di eccellenza.

L’olio ha sottolineato il Presidente rappresenta per le nostre aree un prodotto simbolo, che richiede investimenti in innovazione, formazione, internazionalizzazione e soprattutto una promozione coordinata e sinergica per creare un circuito virtuoso di crescita economica e reputazionale del territorio a livello nazionale e internazionale.

Su queste premesse siamo impegnati in prima linea nel creare reti e supportare le imprese agricole offrendo strumenti concreti, come quello che oggi presentiamo, per affrontare le sfide dei mercati globali, per attrarre investimenti e promuovere le eccellenze del territorio valorizzando la filiera corta”.

Elementi tutti ricompresi nel Bando “EVOTasting 2025” che, come ha spiegato il Consigliere camerale Fabio Borrello “non è un semplice bando ma un format che può essere esteso ed adattato ad altre realtà e, non solo, ma anche alla promozione di altri prodotti locali di qualità.

Un’iniziativa, dunque, dirompente nella sua originalità e nel nuovo approccio operativo che genera valore nel settore agroalimentare con il sostegno economico alle imprese oltre che con partnership tra enti e operatori di settore con il valore aggiunto di iniziative innovative ed attrattive”.

A illustrare in dettaglio le finalità e i criteri del Bando la funzionaria responsabile del progetto Alessandra Gazzani Marinelli.

L’iniziativa unisce formazione, eventi, promozione e riconoscimenti di qualità, con l’obiettivo di creare una rete virtuosa tra produttori, operatori del settore Ho.Re.Ca., e appassionati, oltre che far scoprire le qualità organolettiche dell’olio, i suoi abbinamenti con i piatti e il valore che un prodotto di qualità può portare all’esperienza gastronomica.

Tre le fasi principali:

1.Formazione gratuita per il settore Ho.Re.Ca. Gli operatori del settore (ristoranti, hotel, pizzerie, agriturismi, ecc) potranno accedere a un percorso formativo gratuito della durata di 12 ore, con sessioni teorico-pratiche dedicate all’analisi sensoriale dell’olio extravergine, all’uso corretto in cucina e alla creazione della Carta degli Oli.

2.Aperitivi con gli EVOlovers Nei locali aderenti al progetto si terranno eventi aperti al pubblico, in cui i partecipanti potranno degustare piatti a base di oli calabresi selezionati e conoscere da vicino i produttori del territorio.

3.Riconoscimento “Qui si usa olio calabrese – Selezione di qualità” Agli esercizi Ho.Re.Ca. che utilizzano olio calabrese certificato e rispettano specifici criteri di qualità verrà conferito un attestato ufficiale, utile a fini promozionali e inserito nelle attività di valorizzazione curate dalla Camera.

Il bando è rivolto a: -Produttori di olio: aziende agricole e frantoi delle province di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia; -Utilizzatori Ho.Re.Ca.: ristoranti, pizzerie, agriturismi, hotel e bar attivi sul territorio. Per entrambe le categorie sono previsti servizi a titolo gratuito del valore stimato di 1.000 euro, tra cui formazione, partecipazione agli eventi e visibilità promozionale attraverso i canali camerali.

Le domande possono essere presentate dal 14 luglio al 31 dicembre 2025, a sportello e fino ad esaurimento risorse

Il bando con relativi allegati e modulistica è pubblicato sul sito camerale al link https://czkrvv.camcom.it/bando-evotasting-olio-calabrese-2025/

A chiusura dei lavori, nell’intervenire, l’Assessore regionale all’Agricoltura Gianluca Gallo ha espresso plauso per l’iniziativa: “Sono qui a testimoniare l’ottimo lavoro della Camera di Commercio, del Presidente Falbo, come del Consigliere Borrello e della struttura amministrativa che ha seguito e realizzato questo progetto davvero innovativo. E’ senza dubbio un’azione virtuosa che valorizza il settore agricolo rafforzandone il trend in forte crescita.

L’olio ha sottolineato l’Assessore Gallo- non è solo un condimento ma un alimento da valorizzare con l’ambizione della qualità. La Camera di Commercio ha già ben lavorato con il Premio Oleario Magna Graecia da poco concluso e ora, con questa nuova misura, rinnova impegno in modo originale ed efficace.

Investire sul settore olivicolo puntando sulla qualità è strategico. Innovazione, promozione, condivisione sono valori immateriali fondamentali per raggiungere quelli che sono obiettivi comuni.

Stiamo andando nella direzione giusta.

La Calabria si sta affermando sempre più come terra di eccellenza e di risorse straordinarie. Per questo sono pronto a sostenere questa valida iniziativa della Camera di Commercio perché possa anche essere estesa alle altre realtà regionali, moltiplicando sinergie ed efficacia”,

Il presidente Pietro Falbo, nel chiudere la Conferenza Stampa, ha ringraziato l’Assessore Gianluca Gallo per l’attenzione riservata alle iniziative camerali dichiarandosi pronto a “proseguire in sinergia con la Regione Calabria su ogni azione utile a rendere sempre più la Calabria Straordinaria”.