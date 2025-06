Presentato nelle scorse ore il calendario degli eventi di “Estate Polistena in Corte”

Un calendario di grande qualità, con 31 eventi che prendono il via il 20 Giugno per concludersi il 28 settembre all’interno degli spazi di Palazzo Avati.

Un appuntamento di carattere culturale e non solo organizzato dalla Libera Università Pegaso ,dallo Studio Dental Clinic e che vede impegnate tante Associazioni tra le quali la Girolamo Marafioti, il Servizio Civile Universale Unipo , la Pro Loco.

Un programma abbastanza nutrito che gli organizzatori hanno voluto illustrare nel corso di una conferenza stampa all’interno della sala convegni della Libera Università di Polistena.

“Un programma impegnativo per tutti-ha sostenuto il Professore Giovanni Laruffa della Libera Università Pegaso- ma che realizziamo con impegno e passione per fornire ai cittadini di Polistena e non solo, momenti di svago ma anche appuntamenti di grande spessore culturale e artistico”.

“Voglio ricordare ha proseguito Laruffa che era il 2015 quando come Libera Università abbiamo aperto i battenti e da qui sono passati migliaia di studenti e diversi si sono Laureati con noi”.

E’ stato ricordato come grande successo ha assunto il premio letterario che coinvolge diverse case editrici e permette a tanti autori di presentare le proprie opere che passano al vaglio della gente che vota liberamente per l’autore e l’opera che preferisce.

“ Avremo l’onore di presentare scrittori calabresi come Santo Gioffrè, Saverio Zavettieri, Enza Arminio, Antonino Tramontana, Stellario Belnava, Roberto Emanuelli e non mancheranno le esibizioni di artisti come Gigi Misefari, i KalabriSandu, Carmen Floccari, Cecè Calcopietro, Officina Rumore, Regium Sasxophane, Pino Barillà e il Quartet e la Concert Band di Melicucco Diretta dal Maestro Maurizio Managò.

Nelle 31 serate si affronteranno tematiche di grande attualità come la sanità, la conurbazione e non mancherà la serata dedicata ai più piccoli.

“Sono felice di essere Direttore artistico-ha affermato Piero Cullari- perché io sono cresciuto con grandi uomini di cultura di Polistena a livello di Falleti, Zurzolo, Formica e per questo ho sempre puntato a valorizzare artisti calabresi e Polistenesi.”

“Ritengo ha proseguito Cullari che la poesia abbia un ruolo importante nella nostra vita e per questo ho proposto importante autori alle prime armi, come Girolamo (Nuccio) Gangemi e la veterana Vincenza Arminio.”

Sono intervenuti anche alcuni protagoniste delle serate e tra questi :Antonio Roselli che parlerà di Conurbazione, Antonino Tramontana che presenterà il suo saggio sulla Resistenza ”Ritorno a casa”, Il Professore Belnava che proporrà il docu-film “Girovagando per Polistena”, Rocco Como e Rocco Cammareri pittori polistenesi, la poetessa Vincenza Arminio che presenterà alcuni raccolte di poesie.

La locandina illustrata ci propone l’inizio il 20 Giugno con la presentazione del libro “ Tutta questa felicità” di Roberto Emanuelli” e la chiusura il 28 settembre con il libro di Antonino Tramontana.