Presentato questa mattina a Palazzo San Giorgio il “Reggio Live Fest 2025”

Si è tenuta questa mattina nella Sala dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria la conferenza stampa del “Reggio Live Fest 2025”, il grande festival ideato e organizzato dalla Show Net di Ruggero Pegna con il contributo della Regione Calabria nel quadro degli “Eventi di Grande Interesse Turistico – Pac Calabria 2014 – 2020 – brand Calabria Straordinaria”, e la compartecipazione di Comune e Città Metropolitana di Reggio Calabria, rispettivamente con i brand Reggio Calabria Cuore del Mediterraneo ed Anima Autentica, per volontà del sindaco Giuseppe Falcomatà.

Da stasera al 16 settembre saranno ben nove i live in programma, oltre a diverse aperture di giovani artisti, che si svolgeranno sull’imponente palcoscenico allestito sul Lungomare Italo Falcomatà, tutti con inizio alle ore 21:30 e ad ingresso libero.

Insieme a numerosi giornalisti, allo stesso Sindaco, al promoter e all’assessore al Turismo e all’Immagine Giovanni Latella, è intervenuto pure Maurizio Vandelli, primo artista a salire stasera sul palcoscenico, autentica icona della musica italiana, che ha raccontato aneddoti e ricordi personali della sua carriera e, in particolare, dell’amicizia con Lucio Battisti.

“Il Reggio Live Fest ha detto il promoter ha debuttato nel 2017 grazie all’accordo con l’ Assessorato Comunale alla Cultura, ottenendo subito uno straordinario successo. Ringrazio l’Assessorato Regionale al Turismo e il sindaco Falcomatà per il prezioso supporto, che rafforza l’offerta di grandi eventi musicali nella Città simbolo delle bellezze paesaggistiche e del patrimonio storico culturale della Calabria, nel mese delle sentitissime Festività mariane.

Ho cercato di mettere insieme un cast di qualità indirizzato a vari target, età, generi, tenendo anche conto dell’attualità musicale e dei gusti dei giovani. Mi auguro che il festival sia un’opportunità per corregionali e turisti che cercano musica ed estate anche a settembre nella nostra Calabria Straordinaria!”.

Dal canto suo il sindaco Falcomatà ha sottolineato l’importanza del Reggio Live Fest, fiore all’occhiello della ricca programmazione di eventi promossa dall’Amministrazione Comunale:

“Non avrei mai immaginato ha detto di avere al fianco in questa splendida sala un mito della musica come Maurizio Vandelli, è un onore per Reggio averlo qui con noi.

Ringrazio ancora Ruggero per l’intensa attività che da anni dedica alla nostra Città e mi auguro che reggini e turisti possano vivere una settimana di grande festa nella nostra bellissima Reggio Calabria!”.

Sarà proprio Vandelli con la sua band ad aprire questa sera il Festival con un concerto in omaggio a Lucio Battisti a 27 anni esatti dalla scomparsa, avvenuta il 9 settembre del 1998.

Un concerto che vuole essere un vero raduno di fan del grande cantautore di Poggio Bustone scomparso prematuramente; un omaggio unico e inimitabile da parte di un’icona della musica come Vandelli, artista straordinario che con la sua mitica Equipe 84 portò in vetta alle classifiche il brano “29 settembre”, il primo grande successo di Lucio Battisti.

Un concerto che si avvale di emozionanti ricordi personali e di immagini e testi su un gigantesco ledwall. Vandelli sarà accompagnato da Alessio Saglia, tastiere, David Casaril, batteria, Massimiliano Gentilini, basso, Claudio Beccaceci e Gian Marco Bassi, chitarre.

In oltre due ore canterà alcune hit memorabili come Un’ avventura, La canzone del sole, Pensieri e parole, Con il nastro rosa, Amarsi un po’, Fiori rosa fiori di pesco, Emozioni, ecc.

In scaletta anche duetti virtuali con Dodi Battaglia con Il tempo di morire, Fausto Leali con Pensieri e parole, Donatella Rettore con Il mio canto libero e Shel Shapiro con Io vivrò, e i successi con l’Equipe84, da Nel cuore nell’anima a Un angelo blu, Tutta mia la città, fino a quelli prodotti per i Dik Dik, da Io mi fermo qui, a L’isola di Wight e Viaggio di un poeta.

Giovedì 11 settembre arriva al Reggio Live Fest per festeggiare trent’anni di successi Irene Grandi con la sua energia e la sua magnifica band: Max Frignani, chitarra, Piero Spitilli, basso, Fabrizio Morganti, batteria, Marco Galeone, Titta Nesti, corista e polistrumentista.

Ben 21 i brani che ascolteremo, salvo bis, tra cui hit come In vacanza da una vita, La tua ragazza sempre, Bruci la città, Prima di partire per un lungo viaggio, Fuori, fino a Se mi vuoi, Bum Bum, Lasciala andare.

Venerdì 12 settembre un altro evento di altissimo spessore artistico e musicale con il concerto di Raphael Gualazzi accompagnato dai suoi musicisti e dall’ Orchestra Sinfonica Brutia.

Vincitore di Sanremo Giovani nel 2011, secondo l’anno successivo all’Eurosong Contest, è tra i più apprezzati pianisti e cantautori italiani a livello internazionale grazie ad uno stile personalissimo che fonde ragtime, blues, soul, jazz e ad influenze che spaziano da Scott Joplin a Jamiroquai e Ben Harper.

Sabato 13 settembre grande notte dedicata in particolare ai giovani con il cantautore e rapper Fred De Palma e la sua band, preceduto dal djset di Mjx.

Autore di alcuni di grandi successi e tormentoni estivi, come gli ultimi Barrio Lambada e Gli occhi su di noi, ha scalato le classifiche con brani eseguiti anche in coppia, come Una volta ancora e D’estate non vale con Ana Mena, Notte cattiva con Guè, Mmh con Rose Villain, Sexy rave con Baby Gang.

Un autentico recordman che ha conquistato tutte le prime posizioni, Fimi, Spotify, YouTube, ITunes, totalizzando numerose certificazioni Platino, milioni di streaming su Spotify e altrettante visualizzazioni su YouTube .

Domenica 14 settembre altro evento musicale unico, con il doppio concerto di Patagarri e Bandabardò. Il giovanissimo quintetto jazz-swing milanese, finalista di X Factor dello scorso anno, formato da Francesco Parazzoli, tromba e voce, Jacopo Protti, chitarra, Daniele Corradi, chitarra, Giovanni Monaco, clarinetto e sassofono, Arturo Monico, trombone e percussioni, condividerà il palcoscenico con i veterani fiorentini della Bandabardò. Una miscela esplosiva tra sonorità gipsy, jazz, swing, folk e combact rock.

Lunedì 15 settembre altra serata dedicata ai giovanissimi con il live di Settembre, il ventiquattrenne cantautore napoletano vincitore di Sanremo 2025 Nuove Proposte con il brano Vertebre e, caso unico, anche del Premio della Critica Mia Martini, del Premio della Sala Stampa Lucio Dalla e del Premio Enzo Jannacci per la Migliore Interpretazione.

La serata sarà aperta dal cantautore reggino Lio, vincitore del Premio della Critica al Festival di Castrocaro.

La serata finale del 16 settembre è affidata al concerto con band e corpo di ballo della grande mattatrice del 2025: la vulcanica cantautrice e polistrumentista barese Serena Brancale, una delle voci più originali e apprezzate.

Dopo l’incredibile successo del brano Anima e Core all’ultimo Sanremo, ha centrato la hit dell’estate, Serenata, incisa con Alessandra Amoroso dopo il folgorante duetto nella serata sanremese delle cover con If I Ain’t Got Yoy di Alicia Keys.

L’artista, che ha già conquistato palchi internazionali di prestigio come i celebri Blue Note Club di Tokyo, Shanghai, Seul e New York, porterà al Festival il suo carisma e il suo mix di pop, jazz, elettronica, dialetti e groove. L’ultima serata si chiuderà con lo spettacolare show di fuochi d’artificio della Festività mariana.

Il Reggio Live Fest diventerà anche uno speciale di Gran Galà Italia, il programma realizzato da Elena Presti trasmesso da oltre cento tv in tutta Italia.