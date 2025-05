PRESENTAZIONE DEL LIBRO “KATAPONTISMOS”: CHIUNQUE SCANDALIZZI I PICCOLI” DEL GARANTE PER L’INFANZIA E L’ADOLESCENZA

L’auditorium di padre Gaetano Catanoso a Chorio di un Lorenzo ha ospitato la presentazione del libro Katapontismos del professore Antonio Marziale, Garante Regionale dell’infanzia e dell’adolescenza, evento organizzato dall’Associazione culturale “Terra Mia” in collaborazione con la parrocchia di San Pasquale Baylon.

Nella sala gremita di pubblico, a presentare e mediare Romina Palamara, presidente di “Terra Mia”, l’avvocato Giuseppe Gentile, Membro dell’Osservatorio Carcere della Camera Penale di Reggio Calabria, che ha illustrato ipercorsi riabilitativi a cui vengono sottoposti i soggetti incriminati per il reinserimento in società e Don Manuel Cepeda che ha ricordato come la famiglia debba “porrei più attenzione ai figli.

Presenti anche Antonio Battaglia esperto in analisi web, cybersecurity,cyberbullismo cyberintelligence, il Comandante della Stazione dei Carabinieri,Sergio Mirabile ed il movimento San Lorenzo Sveglia, la cui componente Rita Gattuso racconta: “L’evento ha rappresentato un momento importante di riflessione e consapevolezza su un tema delicato e complesso. È stata un’occasione per affrontare le radici di un problema così grave, sensibilizzare il pubblico e promuovere il dialogo sulla prevenzione. È fondamentale che tali eventi favoriscano un confronto rispettoso e informato, contribuendo a costruire una cultura di tutela e giustizia”.

“Katapontismos” era la severa pena (citata nella Bibbilia) che veniva riservata a coloro che osavano scandalizzare i bambini, il cui esito veniva considerato volontà divina.

Il Garante Antonio Marziale con questo libro denuncia tutto cio che è attorno alla pedo-pornografia, definendo orchi gli individui che mettono in atto atrocità senza precedenti. Si parla di partito dei Pedofili nato in Olanda Nel 2006, di lobby Pedo culturali e Pedo sottoculturali, della giornata dedicata all’orgoglio Pedofilo, di inchieste giudiziarie e giornalistiche e della propria esperienza personale nella lotta contro la Pedofilia.

Tali storie di “Amanti dei bambini ” e di lobby sfociano non solo in un’attenta e dettagliata analisi del fenomeno, quanto anche in una lotta al fine di un disegno di legge con protagonista il prof. Marziale, al fine di poter attuare un disegno di legge che aumentanti l’età del consenso, ad oggi fissato ai 14 anni.

Marziale ha dato voce a chi non la mai avuta diventando un esempio da seguire.

Ci ricorda quanto sia importante la sinergia e l’impegno forte di tutte le istituzioni nel contrasto e nella prevenzione del fenomeno, le cui conseguenze sulle vittime sono devastanti.