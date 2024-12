Si è svolto lo scorso 14 dicembre,presso la Casa della Cultura “Leonida Repaci”, la presentazione del progetto CrossDisability.

Il progetto, ideato da Cristian Rechichi, head coach della CRFit Palmi, ha l’obiettivo di diffondere la cultura dello sport per supportare il processo di inclusione delle persone con disabilità, favorendo la crescita e la conquista dell’autonomia, l’inserimento nel contesto gruppo, l’aggregazione, riducendo i rischi di marginalità.

Lo sport, infatti, riconosciuto anche dalla Costituzione all’art. 33, rappresenta una leva di sviluppo sociale in contesti o territori svantaggiati e di inclusione. Inoltre, considerata la necessità di attivare servizi a supporto delle persone con disabilità e delle famiglie, che spesso sono solo legati al contesto dell’assistenza socio-sanitaria, ha determinato la nascita di questo progetto che, partendo dalle Scuole (Istituti scolastici di I grado) vuole coinvolgere l’intera comunità.

Infatti, tutto il progetto, che prevede attività sportiva dedicata e insieme alle persone con disabilità, è stato concepito come un percorso da condividere con le Istituzioni, le Scuole, i Centri di riabilitazione, le associazioni presenti sul territorio, al fine di creare una rete di azioni che possano anche rappresentare delle buone prassi e una azione innovativa per la comunità palmese. L’evento di presentazione è stato realizzato in collaborazione con il Comune di Palmi- Assessorato allo Sport e patrocinato dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria, dal Consiglio regionale della Calabria, da Sport e Salute, dal Comitato italiano Paralimpico Calabria, dallo Csen -Centro sportivo educativo nazionale e dall’Ordine dei tecninici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione di Reggio Calabria. Fra i saluti istuzionali e gli interventi quelli: dell’assessore allo sport e grandi eventi del Comune di Palmi, Giuseppe Magazzù, del consigliere regionale Giuseppe Mattiani, del presidente del Comitato Paralimpico Calabria, Antonino Scagliola (da remoto), di Don Silvio Mesiti per il Centro Volontariato Presenza e Carmelo Ciappina per il Centro Sophia, di don Giovanni Battista Tilieci per l’ufficio della diocesi di Oppido Mamertina Palmi per la pastorale delle persone con disabilità, degli Istituti scolastici comprensivi “San Francesco” e “De Zerbi – Milone” rappresentati rispettivamente dal dirigente Ferdinando Rotolo e dalla professoressa Mariarosa Bonaccorso, dall’Asd Girasoli della Locride – Calabria Special Olympics con referente Imma Circosta. Quest’ultima realtà, in particolare, si è resa protagonista di una straordinaria testimonianza di sport e inclusività attravers una dimostrazione di arti marziali.

Presenti all’evento anche l’associazione Abac, il Centro Sinapsy e il Kiwanis Club della Piana di Gioia Tauro, che hanno sposato l’iniziativa e condiviso il progetto.

L’evento si è articolato in base alla testimonianza portata dal Coach Cristian Rechichi e agli interventi della progettista sociale, Eliana Ciappina e della psicologa e psicoterapeuta, Fabiana Minutolo. La conferenza di presentazione è stata moderata dal giornalista, Domenico De Luca

