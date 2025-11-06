Presentazione di “La rugiada ed il sole” con Rossella Agostino Presidente dell’Ass.ne Italia Nostra, Caterina Iacopino dell’UDI e Opinionista Culturale Calabrese Avv. Eliana Carbone

Reggio Calabria, 6 novembre 2025 – Presso la Sala Conferenze Collegio di Merito Università Mediterranea di Reggio Calabria si è svolta la presentazione di un importante Convegno, che avrà luogo giorno 7 Novembre 2025 ore 17,00 dal titolo ”La rugiada ed il sole” incentrato sulle Gelsominaie del territorio reggino: “Un’attestazione di patrimonio immateriale del nostro territorio ed in cui sarà proiettato un filmato dedicato a queste donne, curato dalla sezione reggina dell’Unione Donne Italiane e presentato da Luciana Amato; proiezione che sarà preceduta dai saluti del Prof. Francesco Bagnato, Rettore Collegio di Merito UNIMED-RC e di Rossella Agostino Presidente Italia Nostra Calabria Sez. RC.

Per quanto riguarda, invece, la presentazione del già menzionato Convegno avvenuta ieri sempre nella stessa Sala Conferenze vi hanno partecipato l’Opinionista Culturale Calabrese Avv. Eliana Carbone, Rossella Agostino Presidente Italia Nostra Calabria sez. R.C. e la rappresentante dell’UDI Caterina Iacopino. L’Avv. Eliana Carbone ha sottolineato come il tema Convegno sia molto importante in quanto queste donne “Le Gelsominaie” sono state l’anima della volontà di contribuire con il duro lavoro anche di notte alla nostra terra ed al miglioramento della nostra società. A questo punto è intervenuta la Dott.ssa Rossella Agostino che ha evidenziato quanto sia importante mantenere vivo il ricordo di queste donne perché si tratta di uno dei patrimoni immateriali del territorio Jonico Reggino e si può dire anche dell’intera Calabria. La Dott.ssa Agostino ha quindi riferito: “Ci teniamo tantissimo che questa realtà, che è stata la nostra, sia conosciuta ed abbiamo in collaborazione con la sezione reggina dell’Unione Donne Italiane il desiderio di presentare al pubblico questa attività da noi svolta”.

La Dott.ssa Caterina Iacopino ha invece sottolineato come per la sua Associazione ed i suoi membri sia stato importante ed emozionante andare sul posto per raccogliere le testimonianze di queste donne che hanno aperto le loro case e le hanno accolte. E la Iacopino ha detto:” Con loro, con queste donne siamo riuscite a creare delle relazioni molto forti”. Ha concluso i discorsi per la presentazione del Convegno l’Opinionista Eliana Carbone dicendo:” Le Gelsominaie sono identità e memoria del nostro territorio e grazie a questo Convegno, che si terrà giorno 7, saranno al centro del Focus promosso dalla UDI sez. in collaborazione con l’Associazione Italia Nostra sez. RC. con l’intento di mantenere vivo il ricordo di questa eredità che ancora profuma di Calabria”.