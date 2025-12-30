Presepe Vivente a Belvedere Marittimo: un viaggio nella tradizione tra fede, sapori e folklore – VIDEO

Belvedere Marittimo (CS), 30 dicembre 2025 – Un viaggio nel tempo, quasi a toccare con un dito il passato.

Un deja vu per i più grandi, una bella novità per i più piccoli.

È questo ciò che meglio descrive l’atmosfera che ha interessato il centro storico di Belvedere Marittimo, dove ha avuto luogo l’annuale Presepe Vivente.

L’evento, patrocinato dall’Amministrazione Comunale, ha registrato anche quest’anno una nutrita presenza, dovuta ad una fervida devozione alla tradizione.

Al momento di puro raccoglimento culminato nella lettura di una poesia a sfondo religioso della studiosa e scrittrice belvederese Olga De Luca, ha avuto inizio il corteo che da Piazza Amellino, ha raggiunto la Natività allestita a Palazzo Nastri e si è concluso con i saluti del Vicesindaco Francesca Impieri e la benedizione impartita dal parroco don Francesco Maria Castelluzzo.

Una processione di visitatori il cui silenzio ha lasciato spazio ai suoni del folklore tra le note dei classici popolari del Natale, eseguite da zampogne e cornamuse, a capo del corteo.

Presepe Vivente è spesso sinonimo di un ritorno al passato. Non si limita ad una mera raffigurazione di ciò che interessò Betlhemme circa 2000 anni fa, ma ricrea quel clima che rende tutti un po’ nostalgici tra i focolai e uomini e donne che girano in coppole e maccaturi.

Un risveglio della tradizione che ha caratterizzato Belvedere in tempi passati, ma che ha riportato in auge suoni, sapori, odori e mestieri di un tempo.

A fare da regina la gastronomia con piatti poveri ma autentici.

Quello del Presepe Vivente resta l’evento per eccellenza nel valorizzare gli antichi borghi cittadini e a dimostrarlo c’è la comunità di Belvedere Marittimo che ancora una volta si è attivata nella riuscita di un museo della memoria storica a cielo aperto.