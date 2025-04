Presidio temporaneo a Reggio Calabria della Filt Cgil, un passo verso il futuro

La FILT CGIL Calabria accoglie con grande soddisfazione l’accordo siglato il 25 marzo 2025 presso la sede di Italo NTV S.p.A., che prevede l’attivazione di un turno di zona base a Reggio Calabria per il periodo estivo.

Si tratta di un passo importante verso una presenza stabile di ulteriore personale ferroviario nella nostra regione.

L’accordo, raggiunto tra l’azienda e le organizzazioni sindacali, stabilisce che dal 8 giugno all’8 settembre 2025 verrà istituito un presidio operativo temporaneo che coinvolgerà macchinisti, train manager e personale di bordo.

La selezione avverrà su base volontaria, garantendo un’equa distribuzione dei lavoratori in base all’anzianità e alla residenza.

L’importanza di questa iniziativa va oltre la semplice organizzazione di turni estivi. Questo presidio rappresenta il riconoscimento della centralità strategica di Reggio Calabria nel sistema ferroviario nazionale.

Da tempo, come FILT CGIL, sosteniamo la necessità di un radicamento più solido del personale ferroviario nel Sud Italia, sia per garantire migliori condizioni lavorative sia per offrire un servizio più efficiente ai viaggiatori.

Se oggi festeggiamo un risultato importante, il nostro sguardo è già rivolto al futuro. Questo primo presidio temporaneo deve essere il trampolino di lancio per una base operativa stabile a Reggio Calabria.

La nostra regione merita investimenti strutturali nel settore dei trasporti e una maggiore attenzione da parte delle aziende del settore ferroviario.

Continueremo a lavorare affinché questo esperimento si trasformi in una realtà consolidata, garantendo posti di lavoro stabili e un servizio ferroviario più efficiente e radicato nel territorio.

Invitiamo le istituzioni a sostenere questo percorso. La FILT CGIL Calabria sarà sempre in prima linea per promuovere lo sviluppo infrastrutturale del nostro territorio.

Questo accordo è un punto di partenza. Ora lavoriamo affinché diventi un traguardo definitivo.

La Segreteria FILT CGIL CALABRIA

Salvatore Larocca

Nino Barillà