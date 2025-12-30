Prestazioni di lavoro occasionale: da gennaio 2026 nuovo portale INPS per prestatori e intermediari

L’INPS con il Messaggio n. 3932 del 24 dicembre 2025, comunica che da gennaio 2026, sarà operativo il nuovo Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale, con sezioni rinnovate dedicate ai prestatori e agli intermediari del Libretto Famiglia.

Il nuovo portale, frutto di un intervento di refactoring e restyling nell’ambito del processo di evoluzione e semplificazione dei servizi digitali rivolti a cittadini e professionisti, punta a rendere più semplice e intuitiva la gestione delle prestazioni di lavoro occasionale, sia per chi svolge l’attività lavorativa sia per chi opera come intermediario.

I lavoratori che intendono svolgere prestazioni di lavoro occasionale tramite Libretto Famiglia o Contratto di Prestazione Occasionale devono registrarsi preventivamente sul portale INPS, indicando le informazioni necessarie alla gestione del rapporto di lavoro e al pagamento del compenso.

Con la nuova “Scrivania Prestatore”, i lavoratori potranno:

visualizzare in un’unica pagina tutte le prestazioni comunicate dagli utilizzatori;

consultare lo stato dei pagamenti effettuati dall’INPS;

accedere al prospetto annuale dei compensi;

gestire le modalità di riscossione del compenso.

Resta fermo l’obbligo per il prestatore di autocertificare l’appartenenza alle categorie previste dalla normativa, come pensionati, studenti under 25, disoccupati o percettori di prestazioni di sostegno al reddito, e il rispetto dei limiti economici annuali stabiliti dalla legge.

Contestualmente, il nuovo portale consentirà anche agli intermediari abilitati consulenti del lavoro, commercialisti e patronati di operare sia per conto degli utilizzatori del Libretto Famiglia sia dei prestatori, nel rispetto delle deleghe conferite.

Gli intermediari potranno accedere alle nuove funzionalità attraverso profili dedicati, semplificando le operazioni di registrazione e gestione degli adempimenti informativi previsti dalla normativa.

L’accesso al Portale delle Prestazioni di lavoro occasionale avverrà tramite il sito www.inps.it, utilizzando le credenziali digitali (SPID, CIE, CNS o eIDAS).

All’interno dell’area tematica sarà disponibile anche un manuale utente aggiornato, con istruzioni operative per prestatori e intermediari.

Con il nuovo portale, l’Istituto prosegue nel percorso di innovazione e digitalizzazione dei servizi, con l’obiettivo di migliorare l’esperienza degli utenti e rendere più efficienti e trasparenti le modalità di gestione del lavoro occasionale.

Per ulteriori approfondimenti è possibile consultare il Messaggio n. 3932 sul sito istituzionale dell’Istituto www.inps.it