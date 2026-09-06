Presunte truffe all’italiana, Tropea non accetta accuse generiche

Definire quella praticata nei ristoranti di Tropea una «truffa all’italiana» e affermare che «molti esercenti quest’estate si sono davvero divertiti» significa formulare un’accusa gravissima, capace di gettare discredito indiscriminatamente su un’intera categoria di lavoratori e sull’immagine della città.

Non bastano generiche “segnalazioni ricevute dai follower” per trasformare sospetti o racconti indiretti in una pubblica sentenza. Nell’articolo⁠ non vengono indicati ristoranti, episodi circostanziati, date, ricevute o altri elementi verificabili.

Sia chiaro: se tra i ristoratori di Tropea vi fosse qualcuno che altera i conti o approfitta dei turisti stranieri, i primi ad avere interesse a conoscerne l’identità saremmo proprio noi.

Interverremmo con assoluto rigore, attraverso tutti gli accertamenti e le sanzioni consentiti, rendendo pubblici gli esiti delle verifiche, come abbiamo sempre fatto nei confronti di chi danneggia Tropea e la sua reputazione.

Invito pertanto Wlady Nigro a fare nomi e cognomi e a indicare circostanze puntuali, documentate e riscontrabili. Potrà farlo pubblicamente oppure, se preferisce, trasmettendo ogni elemento in forma riservata all’Amministrazione comunale e agli organi competenti.

Se possiede prove, collabori affinché i responsabili siano individuati. Se non le possiede, eviti di marchiare come truffatori, direttamente o indirettamente, centinaia di imprenditori e lavoratori onesti.

La libertà di denuncia è sacrosanta; la denigrazione generalizzata non lo è.

La notorietà sui social non conferisce il diritto di distribuire patenti di disonestà e non esonera dalla responsabilità per ciò che si afferma.

La tutela dell’immagine di Tropea sarà affidata ai nostri legali, affinché valutino ogni iniziativa opportuna nei confronti di tutti i soggetti responsabili della diffusione di affermazioni lesive.

Auspichiamo che anche le associazioni di categoria intervengano a difesa della ristorazione tropeana, ingiustamente coinvolta e gravemente diffamata nel suo complesso.

Tropea pretende trasparenza da chi vi lavora, ma pretende la stessa serietà da chi lancia accuse pubbliche: o si portano fatti, nomi e prove, oppure si risponde delle proprie parole.