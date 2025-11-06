Catanzaro
“Prevenire è Vivere: L’importanza degli screening femminili”, l’8 novembre l’appuntamento a Sant’Andrea Apostolo dello Jonio
Si comunica che giorno 8 Novembre 2025, alle ore 18:00, presso la sede della Protezione Civile, sita in Sant’ Andrea Marina, in Via Guido Rossa, si terrò un appuntamento dedicato alla salute ed all’ importanza della prevenzione.
Interverranno:
-
Carmela Pisano, Presidente della Pro Loco
-
Dott.ssa Maria Renne, Chirurgo senologo
-
Dott. Francesco Manti, Radiologo diagnostico