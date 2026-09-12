Prevenzione e benessere in piazza, la soddisfazione dei Fisioterapisti di Cosenza

La Giornata Mondiale della Fisioterapia si è trasformata, anche quest’anno, in un momento di incontro e partecipazione per la comunità cosentina.

Nei giorni scorsi, dalle 18:00, Piazza dei Bruzi ha accolto l’iniziativa promossa dall’Ordine dei Fisioterapisti della provincia di Cosenza, che ha riportato la prevenzione direttamente tra le persone, rendendo la piazza un luogo di dialogo, ascolto e promozione della salute.

Il tema dell’edizione 2026, definito da World Physiotherapy, è stato dedicato al ruolo della fisioterapia nella prevenzione, gestione e riabilitazione delle malattie cardiovascolari e dell’ictus, due tra le principali cause di disabilità e mortalità nel mondo.

La campagna internazionale ha evidenziato come i fisioterapisti possano incidere in modo determinante sulla salute cardiovascolare attraverso interventi mirati, educazione sanitaria e programmi di esercizio terapeutico.

Nel corso della serata, l’Ordine ha coinvolto alcune strutture sanitarie del territorio, che insieme ai fisioterapisti e ai professionisti presenti hanno offerto valutazioni della funzionalità motoria, screening gratuiti, momenti di informazione personalizzata e indicazioni pratiche per ridurre i fattori di rischio cardiovascolare.

Ogni incontro ha rappresentato un’occasione preziosa per instaurare un rapporto diretto con i cittadini e promuovere una cultura della prevenzione accessibile e quotidiana.

L’iniziativa ha ribadito un concetto fondamentale: la fisioterapia non è soltanto riabilitazione, ma un presidio primario di prevenzione.

Attraverso l’esercizio terapeutico e la promozione di stili di vita attivi, i fisioterapisti contribuiscono a ridurre i fattori di rischio cardiovascolare e a prevenire patologie gravi come l’ictus, rafforzando il ruolo della professione nella tutela della salute pubblica.

A conclusione della giornata, il presidente dell’Ordine, Giuseppe Celestino, ha espresso piena soddisfazione per l’appuntamento e per il clima positivo che ha caratterizzato l’iniziativa. Ha sottolineato come «la fisioterapia sia educazione alla salute, movimento, prevenzione.

Portare i professionisti in piazza ha significato creare un ponte diretto con la cittadinanza, offrire strumenti concreti e promuovere una cultura del benessere che nasce da gesti semplici e consapevoli».

Una giornata, ha aggiunto, «trascorsa con serenità e partecipazione, che conferma l’importanza di essere presenti sul territorio e vicini alle persone».

L’evento si è chiuso con l’invito a vivere la prevenzione come un impegno quotidiano e condiviso, un percorso che passa dal movimento, dall’informazione e dalla partecipazione attiva della comunità.